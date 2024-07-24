|
Spor

Mame Thiam resmen Eyüpspor'da: İmzayı attı

Eyüpspor, geçtiğimiz sezon Pendikspor forması giyen kanat oyuncusu Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Eflatun-sarılılar, Senegalli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

18:43 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:50 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mame Thiam
Mame Thiam

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor forması giyen kanat oyuncusu Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.


Eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki Senegalli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzaladı.


Mame Thiam transfer sürecinde teknik direktör Arda Turan ile arasında geçen diyaloğu anlattı:

"Tabii ki Arda Turan'la gelmeden önce konuştuk. O bana nasıl bir futbol anlayışıyla oynamak istediğini anlattı. Bunun üzerine beni çok istediği hakkında konuştuk. Nasıl bir futbol felsefesi olduğundan bahsetti."


"Kayserispor’da ve Türkiye’de uzun yıllardır futbol oynuyorum. Tecrübemle beraber katı sağlamak istiyorum. Onun buradaki başarısında pay sahibi olmak istiyorum"


Fatih Kulaksız | Mame Thiam






#Eyüpspor
#Mame Thiam
#Transfer
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türk Hava Yolları yeni bir kampanya başlattı: İşte THY ucuz bilet kampanyası tarihi