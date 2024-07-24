Mame Thiam resmen Eyüpspor'da: İmzayı attı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor forması giyen kanat oyuncusu Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki Senegalli oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzaladı.
"Tabii ki Arda Turan'la gelmeden önce konuştuk. O bana nasıl bir futbol anlayışıyla oynamak istediğini anlattı. Bunun üzerine beni çok istediği hakkında konuştuk. Nasıl bir futbol felsefesi olduğundan bahsetti."
"Kayserispor’da ve Türkiye’de uzun yıllardır futbol oynuyorum. Tecrübemle beraber katı sağlamak istiyorum. Onun buradaki başarısında pay sahibi olmak istiyorum"