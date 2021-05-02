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Marcao 2024’e kadar Aslan

Galatasaray, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu ile sözleşme yeniliyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marcao’nun mukavelesi iyileştirme yapılarak 2024 yılına uzatılacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Marcao 2024’e kadar Aslan
Marcao

Galatasaray, 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Mart ayında Fernando Muslera ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kaleciden sonra kontrat uzatacağı ikinci isim Marcao olacak. Her konuda anlaşma sağlanan 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılacak. Marcao’nun yeni kontratında ise hatırı sayılır iyileştirmelere imza atılacak. 2020-21 sezonu için 850 bin Euro kazanan Marcao’nun bu sezon alacağı maaş 1.1 milyon Euro’ya çekilecek. Brezilyalı oyuncunun kontratı her sezon 100 bin Euro artışla 2021-22’de 1.2 milyon Euro, 2022-23’de 1.3 milyon Euro, 2023-24 sezonunda ise 1.4 milyon Euro olarak devam edecek.

DEĞERİNİ 6’YA KATLADI

2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Portekiz’in Chaves ekibinden 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen Marcao, Galatasaray’daki ilk sezonunda 3 kupa kaldırma başarısı göstermişti. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı kazanan Marcao, piyasa değerini ise bu dönemde 6’ya katladı. Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu dönemde 2 milyon Euro piyasa değeri bulunan Marcao’nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Bu sezon yaz transfer döneminde Avrupa’dan birçok kulübün ilgisini çeken Brezilyalı oyuncunun satışına izin verilmemişti. Özellikle İtalyan ekipleri Marcao ile ilgilenirken, Galatasaray teknik heyeti oyuncunun kalması yönünde rapor vermişti. Sarı-kırmızılı forma altında 98 maça çıkan başarılı stoper, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, 31 sarı kart ve 2 kırmızı kart gördü.

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