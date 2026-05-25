Marco Asensio kadroya alındı mı? İspanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Marco Asensio bu sezon 38 maçta 13 gol ve 14 asistle oynadı.
İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Real Madrid'den hiçbir futbolcu kadroda yer almadı. Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio da listede yer almayan isimler arasında.
İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Luis de la Fuente, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.
Barcelona'dan 8 oyuncunun dahil edildiği kadroda Real Madrid futbolcusu yer almadı.
Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile mücadele edecek İspanya'nın kadrosu şöyle:
Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)
Marcos Llorente, Marc Pubill (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Pau Cubarsi, Eric Garcia (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) Gavi, Pedri, Dani Olmo (Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid)
Lamine Yamal, Ferran Torres (Barcelona), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta Vigo), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace)
#marco asensio
#i̇spanya milli takımı
#2026 fifa dünya kupası