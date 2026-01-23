Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu! Kariyerinde bir ilke imza attı

Geçtiğimiz sezonun sonunda İtalya Serie A ekibi Genoa ile yollarını ayıran ve o günden bu yana bireysel antrenmanlarını sürdüren Mario Balotelli, transfer tercihini herkesi şaşırtan bir ligden yana kullandı.

Yıldız golcü, Dubai’nin yükselen projelerinden biri olan Al-Ittifaq FC ile 2.5 yıllık (Haziran 2028'e kadar) kontrat imzaladı.