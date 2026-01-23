Yeni Şafak
Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu! Kariyerinde bir ilke imza attı

Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu! Kariyerinde bir ilke imza attı

Tuğçe Erginkoç
15:5923/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Balotelli, daha önce Adana Demirspor forması da terletmişti.
Balotelli, daha önce Adana Demirspor forması da terletmişti.

Mario Balotelli, yaklaşık altı aylık kulüpsüzlük sürecinin ardından sahalara geri dönüyor. 35 yaşındaki İtalyan yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Ligi ekiplerinden Dubai merkezli Al-Ittifaq FC ile resmi sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda İtalya Serie A ekibi Genoa ile yollarını ayıran ve o günden bu yana bireysel antrenmanlarını sürdüren Mario Balotelli, transfer tercihini herkesi şaşırtan bir ligden yana kullandı.

Yıldız golcü, Dubai’nin yükselen projelerinden biri olan Al-Ittifaq FC ile 2.5 yıllık (Haziran 2028'e kadar) kontrat imzaladı.

Ağustos ayında 36 yaşına girecek olan Balotelli, kariyerinde ilk kez Avrupa dışına çıkmış oldu.

