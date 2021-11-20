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Marius Sumudica'dan itiraf: İlk defa başıma geliyor

Süper Lig'in 13. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, deplasmanda GZT Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Galiba biraz kilo verip sahaya çıkmalıyım" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marius Sumudicadan itiraf: İlk defa başıma geliyor
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica

Süper Lig'in 13. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 71. dakikada Fousseni Diabete'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Mücadelenin ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, geride kalan 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. İlk defa arka arkaya maçlar kaybettiğini söyleyen Rumen hoca, sakatlıktan yana da yüzlerinin gülmediğini kaydetti.

  • "Sahaya ben çıkmalıyım"
  • Marius Sumudica, "20 yıllık kariyerimde başıma ilk kez bu geliyor. Üst üste maçlar kaybediyorum. Oyuncularımı kaybediyorum. İlk 11'imizde 4 sakatımız var. Kalecimiz de sakatlandı. Galatasaray, Konyaspor, Alanyaspor ile oynayacağız. Galiba biraz kilo verip sahaya çıkmalıyım" ifadelerini kullandı.

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