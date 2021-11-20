Marius Sumudica'dan itiraf: İlk defa başıma geliyor

Süper Lig'in 13. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 71. dakikada Fousseni Diabete'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Mücadelenin ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, geride kalan 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. İlk defa arka arkaya maçlar kaybettiğini söyleyen Rumen hoca, sakatlıktan yana da yüzlerinin gülmediğini kaydetti.
- "Sahaya ben çıkmalıyım"
- Marius Sumudica, "20 yıllık kariyerimde başıma ilk kez bu geliyor. Üst üste maçlar kaybediyorum. Oyuncularımı kaybediyorum. İlk 11'imizde 4 sakatımız var. Kalecimiz de sakatlandı. Galatasaray, Konyaspor, Alanyaspor ile oynayacağız. Galiba biraz kilo verip sahaya çıkmalıyım" ifadelerini kullandı.