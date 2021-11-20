Marius Sumudica'dan itiraf: İlk defa başıma geliyor

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında eski başkan Fikret Orman'a tepki: Yok öyle çekip gitmek gel buraya kaçma

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı ekibin 2021 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu.



Konuşmasının ardından, soru almadan salondan ayrılan Fikret Orman, divan kurulu üyeleri tarafından yuhalandı. Orman kendisine cevap niteliğindeki açıklamaları beklemeden toplantıdan ayrılırken, salonda kısa süreli tartışmalar yaşandı.



Orman'a 'Yok öyle çekip gitmek Başkan. Duracaksın, bekleyeceksin. Saygısızlık yapıyorsun insanlara ayıp. Gel buraya kaçma.' şeklinde tepkiler yükseldi.

