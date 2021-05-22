Max Gradel'den 2 yıllık yeni imza

Süper Lig’de sezonun en dikkati çeken performanslarından birine imza atan Max Gradel ile yeni sözleşme yapıldı.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada 33 yaşındaki oyuncunun mukavelesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.
- Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu sezon toplam 48 maça çıkan Gradel, 12 gol atarken 15 de asist yapma başarısı gösterdi.
Sivasspor, Max Gradel'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. pic.twitter.com/VdAYa7frPr
Sivasspor, Max Gradel'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. pic.twitter.com/VdAYa7frPr— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 22, 2021