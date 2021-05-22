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Max Gradel'den 2 yıllık yeni imza

Sivasspor Kulübü, Fildişi Sahilli yıldızı Max Gradel'in sözleşmesini 2023-2024 sezonuna kadar uzattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Max Gradelden 2 yıllık yeni imza
Gradel'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3.6 milyon euro.

Süper Lig’de sezonun en dikkati çeken performanslarından birine imza atan Max Gradel ile yeni sözleşme yapıldı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada 33 yaşındaki oyuncunun mukavelesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.

  • Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu sezon toplam 48 maça çıkan Gradel, 12 gol atarken 15 de asist yapma başarısı gösterdi.

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