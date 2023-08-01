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Spor

Maxi Gomez rekabetten çekinmiyor

Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü, hazırlık maçlarında ve idmanlarda dikkat çekti. 27 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Nenad Bjelica'ya rekabetten çekinmediğini, forma ve takım için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ali Kemal Yazıcı
09:14 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Nenad Bjelica - Maxi Gomez

Nenad Bjelica - Maxi Gomez

Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, kamp döneminde hırslı yapısı, hemen her hücumda pozisyonların içinde yer alması ve doğru zamanda doğru yerde bulunmasıyla da öne çıktı.


Gol atmak için son derece istekli görünse de bencil bir futboldan da uzak durmaya çalışan 27 yaşındaki oyuncu, boş pozisyonda bulunan arkadaşlarına fırsat oluşturmasıyla da dikkatleri üzerine çekti.


Gomez, Fehervar, Rabotnicki ve son olarak önceki gün AEK ile oynanan hazırlık maçlarında 1'er gol attı.



Bjelica ile görüştü

Maxi Gomez'in bu hali teknik direktör Nenad Bjelica'yı da memnun ediyor.


Deneyimli teknik adamın, Mexi Gomez'e, Slovenya kampı dönüşünde hem oyun planı hem de kendisinden beklentilerini hatırlatarak, "Sahada yer almak istediğini, arkadaşlarına yardımcı olmayı sevdiğini ve en önemlisi futbol oynamaya aç olduğunu gösterdin. Takıma bir golcü almak istiyoruz. Ama bu seni etkilemesin. Kim hak ederse formayı o giyer" dedi. Gomez'in de hocasına rekabetten çekinmediğini, takımın başarısı ve forma için gerekli mücadeleyi sergileyeceğini söylediği kaydedildi.





#Trabzospor
#Maxi Gomez
#Nenad Bjelica
2 saat önce
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