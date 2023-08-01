Maxi Gomez rekabetten çekinmiyor

Gol atmak için son derece istekli görünse de bencil bir futboldan da uzak durmaya çalışan 27 yaşındaki oyuncu, boş pozisyonda bulunan arkadaşlarına fırsat oluşturmasıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Deneyimli teknik adamın, Mexi Gomez'e, Slovenya kampı dönüşünde hem oyun planı hem de kendisinden beklentilerini hatırlatarak, "Sahada yer almak istediğini, arkadaşlarına yardımcı olmayı sevdiğini ve en önemlisi futbol oynamaya aç olduğunu gösterdin. Takıma bir golcü almak istiyoruz. Ama bu seni etkilemesin. Kim hak ederse formayı o giyer" dedi. Gomez'in de hocasına rekabetten çekinmediğini, takımın başarısı ve forma için gerekli mücadeleyi sergileyeceğini söylediği kaydedildi.