Mbappe'den Falcao paylaşımı

Transfer döneminin en çok merak edilen konularından birisi olan Falcao transferi sonuçlandı ve golcü oyuncu Galatasaray'a imza attı. Havalimanında 25 bin taraftarın karşıladığı Kolombiyalı golcü için eski takımı Monaco bir veda paylaşımı yaptı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "2013'te Monaco'ya gelmeden bu yana 6 yıl geçti. Falcao, Türkiye'de kendine yeni bir yol çizmeye hazırlanıyor. Kulüp olarak Falcao'ya ve ailesine gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullandı.

Bu paylaşımın altına Kylian Mbappe, 'Efsane' yorumunu yaptı. PSG forması giyen Fransız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile rakip olacaklar.