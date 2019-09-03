Mbappe'den Falcao paylaşımı
SÜPER LİG

Mbappe'den Falcao paylaşımı

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao'ya eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'den mesaj geldi. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından 'Efsane' paylaşımı yaptı.

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​Mbappe, Monaco'nun Falcao için yaptığı paylaşımın altına yorum yaptı.

​Mbappe, Monaco'nun Falcao için yaptığı paylaşımın altına yorum yaptı.

Transfer döneminin en çok merak edilen konularından birisi olan Falcao transferi sonuçlandı ve golcü oyuncu Galatasaray'a imza attı. Havalimanında 25 bin taraftarın karşıladığı Kolombiyalı golcü için eski takımı Monaco bir veda paylaşımı yaptı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "2013'te Monaco'ya gelmeden bu yana 6 yıl geçti. Falcao, Türkiye'de kendine yeni bir yol çizmeye hazırlanıyor. Kulüp olarak Falcao'ya ve ailesine gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullandı.

Mbappe ve Falcao Monaco'da berabere oynamışlardı.
Mbappe ve Falcao Monaco'da berabere oynamışlardı.

  • Bu paylaşımın altına Kylian Mbappe, 'Efsane' yorumunu yaptı. PSG forması giyen Fransız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile rakip olacaklar.


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