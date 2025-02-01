Menajer Gardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

Morata ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ve menajer George Gardi anlaşma sağladıkları yıldız oyuncu Alvaro Morata ile birlikte poz verdi.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile anlaşma sağlayan Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı.
1,5 yıllık kiralama olarak imzalanan sözleşmede zorunluluk maddesi bulunmuyor. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, menajer George Gardi ve 32 yaşındaki golcü oyuncu birlikte poz verdi.
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