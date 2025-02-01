Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Menajer Gardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

Menajer Gardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

20:141/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Morata ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Morata ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ve menajer George Gardi anlaşma sağladıkları yıldız oyuncu Alvaro Morata ile birlikte poz verdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile anlaşma sağlayan Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı.


1,5 yıllık kiralama olarak imzalanan sözleşmede zorunluluk maddesi bulunmuyor. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, menajer George Gardi ve 32 yaşındaki golcü oyuncu birlikte poz verdi.


Abdullah Kavukçu - Alvaro Morata - Gardi



#Galatasaray
#Alvaro Morata
#Transfer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) 14 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 1 ŞUBAT Emekli zamlı maaş ödeme takvimi 2025