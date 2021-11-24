Mesele büyük olmak değil, işini büyük yapmak

Sezon başında, Süper Lig’de 4 büyükler ile diğer takımlar arasındaki makasın açıldığı, bunun da puan tablosuna yansıyacağı öngörülüyordu. Bu düşüncenin çıkış noktası, yabancı oyuncu kısıtlaması idi. Yani her takım en az 3 yerli oynatmak zorunda olduğu için, büyük takımlar iyi yerli oyuncuları seçip alacak, Anadolu takımları ise bu konuda zorlanacaktı. Bu durum da aradaki makasın açılmasına neden olacaktı!

Buraya kadar olan kısımda tutan tek şey makasın açılması. Gerçekten makas açıldı ama tersten açıldı. Yerli kalitesi düşük kalan Anadolu takımları rekabet edemez hale gelecekken, Milli oyunculardan kurulu büyük takımlar rekabet edemez hale geldi. Tabi ligin bundan sonrası nasıl şekillenir, hikaye nereye gider, izleyerek göreceğiz. 13. hafta itibariyle söyleyeceğimiz şey ezberlerin bozulduğudur. “Geçmişi parlak, maaşı yüksek, milli takım görmüş, dünyanın dev kulüplerinde oynamış, yüksek bütçeli bir takım kurarsan zaten başarılı olursun” ezberi, yerini “Bütçesi çok yüksek olmasa da birbirine uyumlu, takım olabilen, takım gibi oynayabilen, sahada doğru duruşu gösteren, belirgin bir oyun karakteri olan takım kurarsan başarılı olursun”a bıraktı.

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Şu an Trabzonspor’un, ezeli rakiplerinden 10, 11 ve 13 puan önde olması bir yana, peşinde sıralanan Hatayspor, Konyaspor ve Alanyaspor büyük saygıyı hak ediyor. Bu takımların maaş bütçeleri ancak üç büyüklerin en pahalı 2 oyuncusu kadardır. Futbolda çok para, hava, nüfuz, sosyolojik ağırlık olmadan da, iyi organizasyon kurarak başarılı olabilirsin gerçeğini önümüze seriyorlar. Süper Lig’e bir sezon önce çıkan Hatayspor, geçen sezon gösterdiği başarıyı, elindeki bir çok önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen devam ettiriyor. Orada çok iyi bir futbol organizasyonu var. Bunu geçen sezon gol kralı olan Aaron Boupendza’nın bedava alınıp, yüklü bir paraya satılmasından da anlayabiliriz. Mesele zaten Boupendza’ları 300-500 bin Euro’ya bulabilmek. Yoksa, oyuncu fark edildikten sonra büyük kulüpler gibi 8-10 milyon Euro’ya talip olmak değildir kulüp yöneticiliği!

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Misal Alanyaspor’un yıllardır ortaya koyduğu futbol aklı, büyük kulüplere ders niteliğinde. Her sezon 5-6 oyuncu satıp para kazanıyorlar, yeni transferlerle aynı çizgilerini koruyorlar. Türk futboluna teknik adam da üretiyorlar. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz’ın hakkını verelim. İtişmeden, dalaşmadan, irite etmeden, efendice işlerini yapıyorlar. Taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanmaları da bu yüzden. Büyük kulüplerin teknik direktörleri gibi, kaybedince bin dereden su getirmiyorlar. Rakibe saygı duyuyorlar, işlerini ciddiye alıyorlar, maç maç analizler yaparak sahada ona göre pozisyon alıyorlar. Bunların hepsini kendi demeçlerinden değil, sahada oynadıkları oyundan anlıyoruz.

Demek ki neymiş, başarının yolu büyük olduğunu söylemekten değil, işini büyük yapmaktan geçiyormuş. Başta bu 3 teknik adam olmak üzere, “Sen işini doğru yaparsan kralın çıplak olduğunu herkes görür” cümlesini söyleten tüm hocaları alkışlıyorum.

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