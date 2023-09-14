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Spor

Metin Öztürk: Taraftarlar bayrakları hazırlasın

Bu sezon da hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu dile getiren Metin Öztürk, "Biz herkesten bir adım önde ve şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarımız hazırlansın, bayraklarını hazırlasın" dedi.

Umut Yılmaz
10:12 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Metin Öztürk şampiyonluk için iddialı konuştu.

Metin Öztürk şampiyonluk için iddialı konuştu.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kurdukları kadroyla Trendyol Süper Lig'de şampyonluk yarışında öne çıktıklarını söyledi.


Öztürk, Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Metin Oktay'ın 32. ölüm yıl dönümü için düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu. Metin Öztürk, "Yapılan transferleri görüyorsunuz. Türkiye Ligi'nde bizim dışımızda 19 kıymetli rakibimiz daha var. Yıldız transferler sizi mutlaka ileri götürüyor, taraftarı heyecanlandırıyor. Ancak taraftarın gücü, teknik kadronun seçimi, yıldız futbolcunun oynamasıyla sonuca ulaşıyorsunuz. Diğer 19 takım gibi hedefimiz şampiyonluk. Biz herkesten bir adım önde ve şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarımız hazırlansın, bayraklarını hazırlasın" dedi.




"Avrupa'da kupa istiyoruz"

Metin Öztürk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne vurgu yaparak, "Rahmetli kurucu başkanımız Ali Sami Yen'in koyduğu hedef doğrultusunda sadece Türkiye'de şampiyon olmak istemiyoruz. Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar ilerlemek, Galatasaray taraftarını ve tüm Türkiye'yi sokağa dökmek, ülke puanına katkı sağlayıp, prestijini ilerilere götürmeyi hedefliyoruz. Bu Galatasaray'ın misyonu. 1996'dan başlayıp bugüne kadar Avrupa'da Türkiye'yi en fazla temsil eden takım Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde 17 kez yer alan kulüp Galatasaray. Mayıs ayına kadar da bu görev bizde. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.






#Galatasaray
#Metin Öztürk
#Süper Lig
#Şampiyonlar Ligi
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