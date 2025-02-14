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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında iş birliği

14:2714/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere tenisi sevdirmek ve spor kültürü oluşturmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.


Protokol kapsamında 81 ilde, 360 ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 180 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. “Herkes İçin Tenis” vizyonuyla hayata geçirilen proje ile tenis sporunun daha geniş kitlelere ulaştırılması, çocukların erken yaşta sporla tanışmaları ve tenis kültürünün tabana yayılması amaçlanıyor.


Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, protokolle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


“Herkes İçin Tenis vizyonu ile tenis sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve tabana yaymayı hedefliyoruz. Tenisi sevdirmek, tenisi tabana yaymak ve spor kültürü oluşturmak amacıyla geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için büyük bir adım atıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, tenis sporunun yaygınlaşması adına büyük fırsatlar yaratacak.”

İmza törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Ozan Özkaya ve Türkiye Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Akgül katıldı.

Proje kapsamında ilkokul ve ortaokullarda çeşitli tenis etkinlikleri düzenlenecek, öğrencilere temel eğitimler verilecek ve öğretmenlere yönelik özel programlar uygulanarak sürdürülebilir bir spor altyapısı oluşturulacak. Bu sayede tenis sporunun erişilebilirliği artırılarak, her çocuğun tenisle tanışma ve gelişme imkânı elde etmesi sağlanacak.


Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu, bu değerli iş birliği ile çocukların erken yaşlarda spora teşvik edilmesini ve Türkiye’de tenis kültürünün gelişmesini sağlamayı hedefliyor.




#Milli Eğitim Bakanlığı
#Türkiye Tenis Federasyonu
#Şafak Müderrisgil

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