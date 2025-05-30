Milli güreşçiler Moğolistan'da 5 madalya kazandı

Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Open Ranking Serisi'nin ikinci gününde 5 madalya aldı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Ulanbator'daki organizasyonda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Turnuvanın ikinci gününde 60 kiloda Enes Başar, 63 kiloda Kerem Kamal ve 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, altın madalyanın sahibi oldu.
Kadın millilerden 2 madalya
Seride kadın milli güreşçiler ise 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti. 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş, 57 kiloda Elvira Süleyman Kamaloğlu bronz madalya kazandı. Organizasyon, 1 Haziran Pazar günü sona erecek.