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Milli güreşçiler Moğolistan'da 5 madalya kazandı

Milli güreşçiler Moğolistan'da 5 madalya kazandı

20:0130/05/2025, Cuma
AA
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Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Open Ranking Serisi'nin ilk gününde 4, toplamda 5 madalya aldı.
Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Open Ranking Serisi'nin ilk gününde 4, toplamda 5 madalya aldı.

Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Open Ranking Serisi'nin ikinci gününde 5 madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Ulanbator'daki organizasyonda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Turnuvanın ikinci gününde 60 kiloda Enes Başar, 63 kiloda Kerem Kamal ve 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, altın madalyanın sahibi oldu.


Kadın millilerden 2 madalya


Seride kadın milli güreşçiler ise 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti. 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş, 57 kiloda Elvira Süleyman Kamaloğlu bronz madalya kazandı. Organizasyon, 1 Haziran Pazar günü sona erecek.

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