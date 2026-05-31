Milli motosikletçi Deniz Öncü İtalya'daki Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 10. oldu

14:5431/05/2026, Pazar
AA
Moto2 2026 sezonu Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olan İspanya Katalonya Grand Prix'si, İspanya’nın Barselona kentindeki 4,66 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde yapılacak. Yarış öncesi yapılan serbest antrenman turlarında, ELF Marc VDS Racing Team takımının pilotu Deniz Öncü de yer aldı.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı İtalya Grand Prix'sini 10. tamamladı.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Floransa'nın Scarperia e San Piero kasabasında yer alan Mugello Pisti'nde gerçekleştirilen Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. ayağına çıktı.

ELF Marc VDS takımı adına yarışan Deniz Öncü, 17. sırada başladığı 19 turluk Moto2 İtalya Grand Prix'sinde damalı bayrağı 10. sırada geçti.

Moto2 İtalya yarışında, Liqui Moly Dynavolt Intact GP takımından İspanyol sürücü Manuel Gonzalez birinci, MB Conveyors SpeedRS takımından İtalyan pilot Celestino Vietti ikinci, CFMOTO Inde Aspar takımından İspanyol motosikletçi Daniel Holgado ise üçüncü oldu.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı, 5-7 Haziran tarihlerinde Macaristan'ın Balaton Park Pisti'nde koşulacak.

