A Milli Takım'da yabancı teknik direktör dönemi başlıyor

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam, İstanbul’a geldi. Kuntz’un önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Milli Takım’da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz’a teklif götürdü.

Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul’a geldi. Gece geç saatlerde İstanbul’a gelen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Hamit Altıntop ile son bir görüşme gerçekleştirecek ve bugün yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.

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Öte yandan, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi.

Stefan Kuntz ile ilgili ilginç bilgi

Türk Milli Takımı'nı çalıştırması beklenen Stefan Kuntz, kariyerinin başlangıcında polis memurluğu yapıyordu. Alman futbol adamı, Borussia Neunkirchen ve Bochum'da forma giydiği dönemde futbolculuğunun yanı sıra polis memurluğu görevini de üstlenmişti.

Stefan Kuntz kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Teknik direktörlük kariyerine 1999'da başlayan 58 yaşındaki Kuntz, 1 Eylül 2016'dan bu yana Almanya U21 takımını çalıştırıyor. Bu sürede 2017 ve 2021'de Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Sözleşmesi 31 Temmuz 2023'te sona erecek şampiyon hoca, U21 takımıyla 53 maça çıktı, 2.28 puan ortalamasına sahip.

58 yaşındaki Stefan Kuntz, 1995-1996 sezonunda Beşiktaş'ta da forma giymişti.