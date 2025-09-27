Yeni Şafak
Milli yüzücü Defne Kurt’tan 5. dünya şampiyonluğu

13:3427/09/2025, Cumartesi
IHA
Defne Kurt rekor üstüne rekor kırdı.
Milli yüzücü Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nın son gününde kadınlar 100m sırtüstü S10 kategorisinde 1:06.95’lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücü Defne Kurt, 100m sırtüstü yarışında da birinci oldu. Kurt, 1:06.95’lik derecesiyle bu organizasyondaki 5. altın madalyasını elde etti.


Milli sporcu, daha önce 50m serbest stil, 100m kelebek, 200m bireysel karışık ve 100m serbest stilde DE altın madalyaya ulaşarak rekor kırmıştı.

#Defne Kurt
#Yüzme
#Singapur
