Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Milliler Karadağ'da tatamiye çıkacak

Milliler Karadağ'da tatamiye çıkacak

17:4226/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Karate Milli Takım kadrosu
Karate Milli Takım kadrosu

Türkiye'den 10 sporcunun mücadele edeceği 27. Balkan Karate Şampiyonası, 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonu'nun açıklamasına göre, Budva kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona 12 ülkeden, 337 karateci katılacak.


Şampiyonada milli takım formasıyla tatamiye çıkacak 6 erkek ve 4 kadın sporcu şunlar:


Erkekler

Kumite 60 kilo: Mert Halıcı

Kumite 67 kilo: Ekrem Altuner Yılmaz

Kumite 75 kilo: Muhammet Halit Ulukök

Kumite 84 kilo: Süleyman Aydemir

Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç

Kata: Kutluhan Duran


Kadınlar

Kumite 55 kilo: Zümra Rezzan İm

Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Kata: Ayşe Yılmaz



#Balkan Karate Şampiyonası
#Türkiye Karate Federasyonu
#Karadağ

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa Ramazan imsakiyesi 2025: Bursa iftar saati ve sahur vakti