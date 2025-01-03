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Federasyonların yarısı değişti

Federasyonların yarısı değişti

Engin Albayrak
10:363/01/2025, Cuma
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Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül & Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu
Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül & Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu

Olimpiyat oyunlarının ardından genel kurula giden spor federasyonlarında büyük bir değişim yaşandı. Yapılan seçimler sonucunda 58 spor federasyonunun 29 tanesinde başkan değişimi gerçekleşti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardından genel kurulunu toplayan 58 spor federasyonda başkanlık seçimi süreci tamamlandı.


Görme engelliler federasyonunu genel kurulu 15 Ocak'a ertelenirken, buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları İtalya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından yapılacak. Yapılan seçimler sonucu 29 federasyonda başkan değişikliği yaşandı, 29'unda ise mevcut başkanlar görevine devam etti


Eski milli sporcular başkan oldu

Futbolda Mehmet Büyükekşi başkanlığı kaybederken, İbrahim Hacıosmanoğlu yeni başkan oldu. Paris Olimpiyat Oyunlan'ndan madalyasız dönen Atletizm Federasyonu'nda başkanlığa Ahmet Karadağ getirildi. Güreş'te eski başkan Şeref Eroğlu seçime girmezken, eski olimpiyat şampiyonu Taha Akgül başkan oldu. Tekvando'da 21 yıllık başkan Metin Şahin adaylık başvurusu kabul edilmediği için seçime giremezken, eski olimpiyat ikincisi Bahri Tanrıkulu federasyon başkanı oldu. Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 26 Ağustos'ta vefat etmesi sonrası genel kurulda başkanlığa Mehmet Sadık Vefa seçildi. Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atanan Veli Ozan Çakır ise Modern Pentatlon Federasyonu başkanlığını 15 Mart'ta bırakırken, genel kurulda başkanlığa Serhat Aydın seçildi.


Yeni seçilen 29 başkan

Futbol:
İbrahim Hacıosmanoğlu
Atıcılık:
Murat Kocakaya
Hentbol:
Mesut Cebi
Tenis:
Şafak Müderrisgil
Atletizm:
Ahmet Karadağ
Tekvando:
Bahri Tanrıkulu
Oryantiring:
Atilla Güler
Briç:
Esat Murat Molva
Masa Tenisi:
Kerim Koç
Üniversite Sporları:
Mutlu Türkmen
İşitme Engelliler:
Dursun Gözel
Kay kay:
Fahrettin Yıldız
Karate:
Ercüment Taşdemir
Modern Pentatlon:
Serhat Aydın
Eskrim:
Abdurrahman Karataş
Bocce, Bowling ve Dart:
Erhayat Özgür Bayazıtlı
Vücut Geliştirme, Fitnessve Bilek Güreşi:
Koray Girgin
Hokey:
Mustafa Çakır
Motosiklet:
Mehmet Sadık Vefa
Dans Sporları:
Barış Korkmaz
Satranç:
Fethi Apaydın
Halk Oyunları:
Hüseyin Güler
Dağcılık:
Ali Şenkaynağı
Wushu Kung Fu:
Abdurrahman Akyüz
Sualtı Sporları:
Kadir Sağlam
Geleneksel Atlı Spor Dalları:
Hakan Kazancı
Hava Sporları:
Emre Şahin
Güreş:
Taha Akgül
Boks:
Suat Hekimoğlu




#Paris Olimpiyat Oyunları
#Taha Akgül
#Bahri Tanrıkulu

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