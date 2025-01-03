Federasyonların yarısı değişti

Görme engelliler federasyonunu genel kurulu 15 Ocak'a ertelenirken, buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları İtalya 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından yapılacak. Yapılan seçimler sonucu 29 federasyonda başkan değişikliği yaşandı, 29'unda ise mevcut başkanlar görevine devam etti

Futbolda Mehmet Büyükekşi başkanlığı kaybederken, İbrahim Hacıosmanoğlu yeni başkan oldu. Paris Olimpiyat Oyunlan'ndan madalyasız dönen Atletizm Federasyonu'nda başkanlığa Ahmet Karadağ getirildi. Güreş'te eski başkan Şeref Eroğlu seçime girmezken, eski olimpiyat şampiyonu Taha Akgül başkan oldu. Tekvando'da 21 yıllık başkan Metin Şahin adaylık başvurusu kabul edilmediği için seçime giremezken, eski olimpiyat ikincisi Bahri Tanrıkulu federasyon başkanı oldu. Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 26 Ağustos'ta vefat etmesi sonrası genel kurulda başkanlığa Mehmet Sadık Vefa seçildi. Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atanan Veli Ozan Çakır ise Modern Pentatlon Federasyonu başkanlığını 15 Mart'ta bırakırken, genel kurulda başkanlığa Serhat Aydın seçildi.