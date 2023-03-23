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Spor

Mostafa Mohamed ayın oyuncusu oldu

Sezon başında Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mostafa Mohamed performansıyla dikkat çekiyor. Mısırlı futbolcu Nantes takımında ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

20:05 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mostafa Mohamed, ligde 6 gol 2 asist ile oynuyor

Mostafa Mohamed, ligde 6 gol 2 asist ile oynuyor

Sezon başında Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mostafa Mohamed performansıyla göz kamaştırıyor. Bu sezon toplamda 9 gol 4 asist ile oynayan Mısırlı yıldız futbolcu Fransız ekibinde 41 maça çıktı.

Ayın oyuncusu oldu

Gösterdiği başarılı performansın ardından golcü futbolcu Nantes takımında ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Nantes'ın 5 milyon 750 bin euro bedelle Mostafa Mohamed'i sezon sonunda kadrosua katma hakkı bulunuyor. Fransız ekibinin bu opsiyonu kullanması bekleniyor.



#Mostafa Mohamed
#Galatasaray
#Nantes
1 saat önce
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