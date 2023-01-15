Fransa Ligi'nde Nantes forması giyen Mostafa Mohamed gollerine devam ediyor. Alt sıralardan kurtulma maücadelesi veren Nantes, Montpellier'i 3-0 mağlup etti.

42. dakikada ev sahibi ekipte Khazri rakibine yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 45+12. dakikada Girotto'nun golüyle Nantes deplasmanda 1-0 öne geçti. Mostafa Mohamed, 60'ta Guessand'ın yerine oyuna dahil olurken; 81. dakikada takımının ikinci golünü attı.

Satın alma opsiyonu var

Galatasaray'dan 15 Haziran 2023'e kadar 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanan Mısırlı oyuncu, Fransız ekibiyle şimdiye kadar 25 resmi maça çıktı. Mohammed, bu karşılaşmalarda 8 gol attı, üç de asist yaptı.

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Maçta son sözü 84. dakikada Blas söyledi ve konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Nantes bu galiyetle puanını 21 yaptı ve 10 takımlı ligde 13. sıraya yükseldi. Montpellier ise 17 puanda ve 15. sırada kaldı.

SPOR Muhammed'den gelen para Rashica'ya gidecek