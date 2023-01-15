Fransa Ligi'nde Nantes forması giyen Mostafa Mohamed gollerine devam ediyor. Alt sıralardan kurtulma maücadelesi veren Nantes, Montpellier'i 3-0 mağlup etti.
42. dakikada ev sahibi ekipte Khazri rakibine yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 45+12. dakikada Girotto'nun golüyle Nantes deplasmanda 1-0 öne geçti. Mostafa Mohamed, 60'ta Guessand'ın yerine oyuna dahil olurken; 81. dakikada takımının ikinci golünü attı.
Satın alma opsiyonu var
Galatasaray'dan 15 Haziran 2023'e kadar 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanan Mısırlı oyuncu, Fransız ekibiyle şimdiye kadar 25 resmi maça çıktı. Mohammed, bu karşılaşmalarda 8 gol attı, üç de asist yaptı.
Maçta son sözü 84. dakikada Blas söyledi ve konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Nantes bu galiyetle puanını 21 yaptı ve 10 takımlı ligde 13. sıraya yükseldi. Montpellier ise 17 puanda ve 15. sırada kaldı.
Mostafa Mohamed, ayağının dışıyla çok klas bir gol attı.pic.twitter.com/qsijDuPUAX
Mostafa Mohamed, ayağının dışıyla çok klas bir gol attı.pic.twitter.com/qsijDuPUAX— SPOR (@yenisafakspor) January 15, 2023