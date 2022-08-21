Mostafa Mohamed oyuna girdi penaltı kazanıp rakibini oyun dışına göndertti

Galatasaray'ın kiralık olarak Fransa'ya gönderdiği Mostafa Mohamed, Nantes'ta fırsat bulmaya başladı.

Marsilya ile oynanan karşılaşmaya sonradan dahil olan Mısırlı forvet, takımı adına bir penaltı atışı kazandırdı. Pozisyonun içindeki futbolcunun da kırmızı kartla oyundan atılmasına neden olan Mohamed'in performansının giderek yükseldiğinin altı çizildi.

Mostafa Mohamed gol attı mı?

Mostafa Mohamed, Nantes formasıyla 3 maça çıktı ve henüz gol atma başarısı gösteremedi. 24 yaşındaki forvet bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

Mostafa Mohamed'in Marsilya maçında penaltı kazandığı pozisyon;