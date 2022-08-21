Spor Mostafa Mohamed oyuna girdi penaltı kazanıp rakibini oyun dışına göndertti
FUTBOL FUTBOL

Mostafa Mohamed oyuna girdi penaltı kazanıp rakibini oyun dışına göndertti

Galatasaray'ın Fransa Lig 1 takımlarından Nantes'a kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed, yeni takımında şans bulmaya başladı. Mısırlı forvet, Marsilya ile oynanan karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olurken takımı adına bir penaltı atışı kazandırdı ve rakibinin oyundan atılmasına sebep oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mostafa Mohamedin Fransadaki istatistikleri: Mostafa Mohamed Nantesta gol attı mı?
Mostafa Mohamed - Nantes

Galatasaray'ın kiralık olarak Fransa'ya gönderdiği Mostafa Mohamed, Nantes'ta fırsat bulmaya başladı.

Marsilya ile oynanan karşılaşmaya sonradan dahil olan Mısırlı forvet, takımı adına bir penaltı atışı kazandırdı. Pozisyonun içindeki futbolcunun da kırmızı kartla oyundan atılmasına neden olan Mohamed'in performansının giderek yükseldiğinin altı çizildi.

Mostafa Mohamed gol attı mı?

  • Mostafa Mohamed, Nantes formasıyla 3 maça çıktı ve henüz gol atma başarısı gösteremedi. 24 yaşındaki forvet bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

Mostafa Mohamed'in Marsilya maçında penaltı kazandığı pozisyon;
Karavan üreticileri sipariş yetiştiremiyor

Karavan üreticileri sipariş yetiştiremiyor

​Satış patlaması yaşanıyor.
Diyarbakır mozzarellası yiyeceğiz

Diyarbakır mozzarellası yiyeceğiz

​Patent başvurusu yapıldı.
Savaşta yeni perde

Savaşta yeni perde

​Moskova'da Putin'in dostuna suikast.
PKK sığınacak yer arıyor

PKK sığınacak yer arıyor

​Ölüm korkusu sardı.
Avrupa'nın en ucuz doğal gazı Türkiye'de

Avrupa'nın en ucuz doğal gazı Türkiye'de

​Acil durum planına geçtiler.
YÖK'ten tartışmalı Ezher kararı

YÖK'ten tartışmalı Ezher kararı

​Şartlı denklik geri döndü.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.
6'lı masa ortak aday çıkaracak

6'lı masa ortak aday çıkaracak

​İkinci tur 2 Ekim'de olacak.

Otoda tatlı rekabet

Otoda tatlı rekabet

​7 ayda 7,3 milyar dolar kazandı.

Beşiktaş farklı kazandı

Beşiktaş farklı kazandı

Siyah beyazlılar evinde Karagümrük'e 4 gol attı.
İki kente sel uyarısı

İki kente sel uyarısı

​Meteorolojiden tedbir çağrısı: Kuvvetli olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.