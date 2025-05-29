MSK Anadolu Efes'ten galip dönmek istiyor

Rakiplerinin hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden birisi olduğunu söyleyen Sevim, “Çok geniş bir kadroları var. Seçebilecekleri her pozisyonda çokça alternatifleri var. Bu durum tabii ki bizim için zorlayıcı bir durum olacak. İlk maçtan iyi bir sonuç alıp o şekilde evimize dönmek istiyoruz” diye konuştu. Taraftarlara da çağrıda bulunan Sevim, “Sezon boyunca bizi çok iyi desteklediler. Artık onların da keyifle takımlarını, bir EuroLeague takımına karşı tekrar evlerinde seyretme şansı var. Eminim ki bu salon Pazar günü saat 18.00'de tamamen dolacaktır ve onlar da tüm güçleriyle takımlarını destekleyeceklerdir” ifadelerini kullandı.