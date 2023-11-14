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Spor

Muammer Saka son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon iş dünyasının içerisinde yer alan ve bir dönem Trabzonspor’da asbaşkanlık yapan Muammer Saka, bugün İskenderpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ali Kemal Yazıcı
14:01 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 14:13 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Muammer Saka sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Muammer Saka sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Dizlerinden tedavi gördüğü Azerbaycan’da kalp krizi geçiren ve yaşamını yitiren Trabzon iş dünyasının önde gelen isimlerinden Muammer Saka son yolcuğuna uğurlandı.


Muammer Saka'nın vefatı Trabzon camiasını yasa boğdu.

Cenaze törenine, spor camiasının yanı sıra iş dünyasından da çok sayıda ismin katıldığı cenaze töreninin ardından Saka 2 Nolu Bostancı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Şenol Güneş de katıldı.

Cenaze törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un eski başkanı Nuri Albayrak, Trabzonspor ve Türk Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon iş ve siyaset dünyasının tanınan simaları, Trabzonspor'un eski yöneticileri ve futbolcularının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak, Saka ailesine başsağlığı diledi.




#Trabzonspor
#Muammer Saka
#Nuri Albayrak
13 dakika önce
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