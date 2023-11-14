Muammer Saka son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, spor camiasının yanı sıra iş dünyasından da çok sayıda ismin katıldığı cenaze töreninin ardından Saka 2 Nolu Bostancı Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un eski başkanı Nuri Albayrak, Trabzonspor ve Türk Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon iş ve siyaset dünyasının tanınan simaları, Trabzonspor'un eski yöneticileri ve futbolcularının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.