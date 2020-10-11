Muhalefet adayını buldu

Sarı-kırmızılı camiada, Ali Galip Yorgancıoğlu’nun kongre için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Camianın önemli isimlerinden Ahmet Ocaklı ve Serdar Eder’in, Yorgancıoğlu ismine destek verdikleri ve seçim toplantılarına başladıkları öğrenildi. Ali Galip Yorgancıoğlu, Ocak 2018 seçiminde Dursun Özbek’e karşı aday olması için muhalefet tarafından ikna edilmişti. O dönemde de seçime hazırlanan Yorgancıoğlu, özel işlerinden dolayı adaylıktan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Yorgancıoğlu’nun çekilmesiyle ön plana çıkan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek’e karşı girdiği seçimi açık ara farkla kazanmıştı.

Marcao bana tokat atmadı

Galatasaray’ın, Ümit Milli Takımı ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı hazırlık maçının çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kesildiği iddia edildi. Maçta Marcao’nun, Ümit Milli oyuncu Halil Dervişoğlu’na tokat atması sonucu kavga çıktığı iddiası hem Galatasaray hem de Ümit Milli Takım cephesinden yalanlandı. Marcao’nun tokat attığı iddia edilen Halil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur” ifadelerini kullandı.