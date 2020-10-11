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Muhalefet adayını buldu

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz’in seçime gitmek istediğini açıklamasının ardından sarı-kırmızılı camiada kongre hazırlıkları başladı. Uzun zamandır Mustafa Cengiz’e karşı başkan adayı arayışlarını sürdüren muhalefet, olası seçim için başkan adayını buldu.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Sarı-kırmızılı camiada, Ali Galip Yorgancıoğlu’nun kongre için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Camianın önemli isimlerinden Ahmet Ocaklı ve Serdar Eder’in, Yorgancıoğlu ismine destek verdikleri ve seçim toplantılarına başladıkları öğrenildi. Ali Galip Yorgancıoğlu, Ocak 2018 seçiminde Dursun Özbek’e karşı aday olması için muhalefet tarafından ikna edilmişti. O dönemde de seçime hazırlanan Yorgancıoğlu, özel işlerinden dolayı adaylıktan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Yorgancıoğlu’nun çekilmesiyle ön plana çıkan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek’e karşı girdiği seçimi açık ara farkla kazanmıştı.

Marcao bana tokat atmadı

Galatasaray’ın, Ümit Milli Takımı ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı hazırlık maçının çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kesildiği iddia edildi. Maçta Marcao’nun, Ümit Milli oyuncu Halil Dervişoğlu’na tokat atması sonucu kavga çıktığı iddiası hem Galatasaray hem de Ümit Milli Takım cephesinden yalanlandı. Marcao’nun tokat attığı iddia edilen Halil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da maaşında indirim yapamayan iki futbolcu ortaya çıktı
Galatasaray'da maaşında indirim yapamayan iki futbolcu ortaya çıktı

Takımda sadece iki kişiye eksik ödeme yapıldığını dile getiren başkan Mustafa Cengiz, bu futbolcuların yüzde 15'lik indirime gitmeyi kabul etmediğini dile getirdi. Cengiz’in işaret ettiği iki ismin Belhanda ve Feghouli olduğu öğrenildi.Bu iki isimden biri olan Faslı 10 numara Younes Belhanda’nın sarı-kırmızılı ekibi daha önce FIFA’ya şikayet ettiği bildirildi.Aynı şekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA’ya taşıdı.Mustafa Cengiz: Tribünler de açılsınGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, localarla birlikte tribünlerinden açılması gerektiğini söyledi.&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 9, 2020

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