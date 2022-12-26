Başakşehir'de Muhammed Şengezer'in sözleşmesi uzatıldı

Medipol Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in 2024 yılında sona erecek sözleşmesi, 2 yıl uzatıldı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
- Açıklamada, "Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
✍️🏻 Muhammed Şengezer ile 2026 yılına kadar |
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✍️🏻 Muhammed Şengezer ile 2026 yılına kadar |