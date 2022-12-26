Başakşehir'de Muhammed Şengezer'in sözleşmesi uzatıldı

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Bakan Karaismailoğlu: Başkaları kilometrelerce laf üretir biz işimize bakarız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)-Kayaşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Depo Sahasının hizmete alınması töreninde konuştu. Bakan Karaismailoğlu "Şehir içi raylı sistemler ile devam eden demiryolu yatırım bütçemiz 27 milyar dolara ulaşmıştır. Başkaları kilometrelerce laf üretir; millete bir faydaları dokunmaz. Bizler; işimize bakar, yollar, köprüler, havalimanları inşa eder, milletimize aş, iş sunar; hayatına konfor katarız. Bizi kendileriyle karıştırmasınlar, 20 yıldır bizi hizmet yolundan çıkaramadılar, oyalayamadılar. Bundan sonra hiç yapamazlar" dedi.