Spor Başakşehirde Muhammed Şengezerin sözleşmesi uzatıldı
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Başakşehir'de Muhammed Şengezer'in sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, iç transferde gaza bastı. İstanbul ekibi, 25 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

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Haber Merkezi AA
Muhammed Şengezerin sözleşmesi ne zaman bitiyor?
Muhammed Şengezer

Medipol Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in 2024 yılında sona erecek sözleşmesi, 2 yıl uzatıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

  • Açıklamada, "Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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