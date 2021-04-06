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​Muslera’ya sözleşme yaramadı​

Muslera’ya sözleşme yaramadı

Sakatlığını atlatarak sezonun ikinci yarısında sahalara dönen Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ilk maçlardaki performansını mumla aratıyor. Tecrübeli kaleci, ilk 8 maçında ağlarında sadece 3 gol görürken, son 5 maçta 11 gole engel olamadı. Muslera, yeni sözleşme imzaladıktan sonra 2 maçta 7 gol yedi .

Umut Yılmaz Yeni Şafak
​Muslera’ya sözleşme yaramadı​
Fernando Muslera

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig’de hiç de iyi günler geçirmiyor. Sarı-kırmızılı takım üst üste yaşadığı puanları kayıplarıyla dikkat çekerken, Muslera kalesini gole kapatmakta güçlük yaşıyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezonun ilk yarısında takımını yalnız bırakan 34 yaşındaki kaleci, ligin ikinci yarısında forma giymeye başladı.

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  • Bu sezon Süper Lig’in 20. haftasındaki Denizlispor maçıyla birlikte yeşil sahalara dönen Muslera, çıktığı ilk 8 maçta müthiş bir performans ortaya koymuştu. Bu maçlarda kalesinde sadece 3 gol gören başarılı futbolcu, 5 karşılaşmada da kalesini gole kapatmıştı. Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşmasından sonra ise rüzgar tersine döndü. Muslera, ligde çıktığı son 5 maçta kalesini sadece bir kez gole kapatırken, ağlarında tam 11 gol gördü. Tecrübeli file bekçisi, özellikle Galatasaray ile sabit 2.5 milyon Euro ücretten 3 yıllık yeni mukavele imzaladıktan sonra performansında büyük düşüş yaşadı.

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Ligin 31. haftasında Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce yeni mukavelesine kavuşan Uruguaylı kaleci, Rize ekibi karşısında ağlarında tam 4 gol gördü. Sonraki hafta ise Hatayspor’dan 3 gol birden yedi. Muslera, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında kalesine gelen 12 şutun 7’sinde gole engel olamadı.

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