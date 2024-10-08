Namağlup lider Okan Buruk

Son dönemde çokça eleştirilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında başarılı grafik çizmeye devam ediyor. Galatasaray'ın başında ilk iki sezonunda 2 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adam, bu sezon da zirveye oynuyor. Okan Buruk, bu sezon hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup olarak yoluna devam ediyor.





Ligin zirvesinde





Geçtiğimiz sezon 102 puan toplayarak rekorlarla şampiyon olan Okan Buruk, bu sezon da fırtına gibi esiyor. Milli takım arasına Alanyaspor galibiyetiyle giren deneyimli teknik adam, en yakın rakibine 4 puan fark atarak zirvedeki yerini korudu. Süper Lig'de 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Buruk, şimdiden Galatasaray ile 22 puan toplamayı başardı. Bu maçlarda rakip ağları 24 kez sarsan Okan Buruk'un öğrencileri, 16'da averaj yakaladı.









Hedef ilk 8





Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de yenilgisiz yoluna devam ediyor. Turnuvanın ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçta RFS ile berabere kaldı. 2 maçta topladığı 4 puanla 36 takım arasında 8. sırada yer alan Galatasaray, turnuvanın lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlamayarak direkt olarak son 16 turuna kalmanın planlarını yapıyor.















