Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Namağlup lider Okan Buruk

Namağlup lider Okan Buruk

Umut Yılmaz
10:248/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okan Buruk
Okan Buruk

Galatasaray'da son dönemde sıkça eleştirilen Okan Buruk, yarıştığı turnuvalarda yoluna namağlup devam ediyor. Süper Lig'de topladığı 22 puanla zirvede yer alan tecrübeli çalıştırıcının ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde de 36 takım arasında kendisine 8. sırada yer buldu.

Son dönemde çokça eleştirilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında başarılı grafik çizmeye devam ediyor. Galatasaray'ın başında ilk iki sezonunda 2 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adam, bu sezon da zirveye oynuyor. Okan Buruk, bu sezon hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup olarak yoluna devam ediyor.


Ligin zirvesinde

Geçtiğimiz sezon 102 puan toplayarak rekorlarla şampiyon olan Okan Buruk, bu sezon da fırtına gibi esiyor. Milli takım arasına Alanyaspor galibiyetiyle giren deneyimli teknik adam, en yakın rakibine 4 puan fark atarak zirvedeki yerini korudu. Süper Lig'de 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Buruk, şimdiden Galatasaray ile 22 puan toplamayı başardı. Bu maçlarda rakip ağları 24 kez sarsan Okan Buruk'un öğrencileri, 16'da averaj yakaladı.



Hedef ilk 8

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de yenilgisiz yoluna devam ediyor. Turnuvanın ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçta RFS ile berabere kaldı. 2 maçta topladığı 4 puanla 36 takım arasında 8. sırada yer alan Galatasaray, turnuvanın lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlamayarak direkt olarak son 16 turuna kalmanın planlarını yapıyor.





#Galatasaray
#Süper Lig
#Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURUSU TARİHİ 2024: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?