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Napoli'nin hedefinde Marcao var

Ara transfer döneminde kadrosunu bir stoperle güçlendirmek isteyen Serie A ekiplerinden Napoli’ye Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncusu menajerler tarafından teklif edildi. İtalyan ekibinin Marcao’ya sıcak baktığı öğrenilirken, kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı kulübe teklif yapabileceği öğrenildi.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Napolinin hedefinde Marcao var
Marcao'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10,5 milyon euro.

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao, Avrupa’da gündem olmaya devam ediyor. İtalyan basını, 25 yaşındaki stoperin menajerler aracılığıyla İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’ye teklif edildiğini duyurdu.

Napoli’nin başarılı stoperi Kalidou Koulibaly'nin sakatlığı bulunuyor. Kostantinos Manolas ise ara transfer döneminde Olimpiakos’a transfer olacak. İtalyan ekibinin elinde Amir Rrhamani ve Juan Jesus dışında stoper kalmadı. Napoli, Jesus’un performansından memnun kalmazken, Brezilyalı oyuncunun yerini Marcao ile doldurabileceği öğrenildi.

Galatasaray 20 milyon euro istiyor

Sarı-kırmızılı yönetimin, Marcao’yu ucuza satmak gibi bir planı yok. Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncu için istediği rakamın en az 20 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Marcao’nun forma giymediği maçlarda savunmada büyük sıkıntılar çekerken, Brezilyalı stoper, UEFA Avrupa Ligi maçlarında yıldız gibi parladı.

Sarı-kırmızılı takımın, Avrupa Ligi’nde namağlup gruptan çıkmasında büyük rol oynayan Marcao, 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde 4 milyon euro karşılığında Portekiz ekibi Chaves’ten transfer edilmişti.

Brezilyalı oyuncunun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Marcão (@marcao)'in paylaştığı bir gönderi

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