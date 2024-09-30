NBA efsanesi hayatını kaybetti

Ligde geçirdiği 18 sezonda 8 kez all-star ve 4 defa yılın savunma oyuncusu seçilen Mutombo; 3 kez blok, 2 defa da ribaunt kralı oldu. Mutombo, 3 bin 289 blokla Hakeem Olajuwon'un (3 bin 830) ardından NBA'de normal sezonların en fazla blok yapan ikinci oyuncusu olmayı da başardı.