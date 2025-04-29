Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
NBA play-off'larında Alperen Şengün'ün 31 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

NBA play-off'larında Alperen Şengün'ün 31 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

10:1629/04/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Alperen Şengün, "double-double" yaptığı mücadeleyi 31 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.
Alperen Şengün, "double-double" yaptığı mücadeleyi 31 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Houston Rockets, Golden State Warriors'a 109-106 yenildi.

NBA play-off'larında 2 maç yapıldı. Batı Konferansı'nı 7. sırada bitiren Warriors, play-off ilk tur 4. maçında ağırladığı konferans ikincisi Rockets'ı mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı.


Warriors'ta Jimmy Butler 27 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Brandin Podziemski 26 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Stephen Curry 17 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.


Rockets'ta 42 dakika süre aldığı maçın en skoreri olan Alperen Şengün, "double-double" yaptığı mücadeleyi 31 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalmayla tamamladı. Fred VanVleet 25, Amen Thompson ise 17 sayı kaydetti.


Cavaliers konferans yarı finaline kaldı

Doğu Konferansı birincisi Cleveland Cavaliers, 8. sıradan play-off'lara kalan Miami Heat'i 55 sayı farkla 138-83 yenerek ilk tur serisini 4-0 kazandı ve konferans yarı finallerine yükseldi.


Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ın ardından konferans yarı finaline kalan ikinci takım oldu.


Donovan Mitchell 22, De'Andre Hunter 19 ve Ty Jerome 18 sayıyla Cavaliers'ın galibiyetinde ön plana çıktı.


Ev sahibi Heat'te ise Nikola Jovic'in 24 ve Bam Adebayo'nun 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.


Indiana Pacers-Milwaukee Bucks (3-1) eşleşmesinin galibi, Cavaliers'ın Doğu Konferansı yarı finalindeki rakibi olacak.



#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fibromiyalji nedir? Kadınlarda daha sık görülen kronik ağrı hakkında her şey