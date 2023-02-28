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Spor

NBA yıldızından kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Charlotte Hornets'ta forma giyen all-star oyuncu LaMelo Ball'un sağ ayak bileği kırıldı.

12:21 . 28/02/2023 Salı
AA
LaMelo'nun sakatlandığı an

LaMelo'nun sakatlandığı an

Charlotte Hornets'tan yapılan açıklamada, Detroit Pistons karşılaşmasının üçüncü çeyreğinde sakatlanarak oyunda çıkmak zorunda kalan 21 yaşındaki oyuncu LaMelo'nun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği belirtildi.


Sahalara dönüş tarihi açıklanmayan Ball'un, sezonu kapatması bekleniyor.


Bu sezon diğer ayak bileğinden üç kez sakatlık yaşayan ABD'li oyuncu, Hornets formasıyla sadece 36 maçta forma giyebildi.


Ball, bu sezon 23.3 sayı, 8.4 asist ve 6.4 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.







#LaMelo Ball
#NBA
#Charlotte Hornets
2 saat önce
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NBA yıldızından kötü haber
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