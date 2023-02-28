NBA yıldızından kötü haber

LaMelo'nun sakatlandığı an
Charlotte Hornets'tan yapılan açıklamada, Detroit Pistons karşılaşmasının üçüncü çeyreğinde sakatlanarak oyunda çıkmak zorunda kalan 21 yaşındaki oyuncu LaMelo'nun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği belirtildi.
Sahalara dönüş tarihi açıklanmayan Ball'un, sezonu kapatması bekleniyor.
Bu sezon diğer ayak bileğinden üç kez sakatlık yaşayan ABD'li oyuncu, Hornets formasıyla sadece 36 maçta forma giyebildi.
Ball, bu sezon 23.3 sayı, 8.4 asist ve 6.4 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.