Spor NBAde Celtics ve Suns kazanmayı sürdürüyor
NBA

NBA'de Celtics ve Suns kazanmayı sürdürüyor

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Boston Celtics peş peşe 6'ncı, Phoenix Suns ise üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
NBAde Celtics ve Suns kazanmayı sürdürüyor
Boston Celtics peş peşe 6'ncı galibiyetini aldı

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 134-112 yenerek Doğu Konferansı'nda liderliğe yükseldi.

Boston Celtics'i galibiyete, 34 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Jayson Tatum ve 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Jaylen Brown taşıdı.

Lig lideri Phoenix Suns da seyircisi önünde oynadığı Philadelphia 76ers maçını 114-104 kazandı. Suns'ta Devin Booker 35 sayı, Chris Paul 19 sayı, 14 asist ve Deandre Ayton 14 sayı, 12 ribaunt üretti. 76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 37 sayı, 15 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Furkan Korkmaz ise forma şansı bulamadı.

Irving sezonun ilk iç saha maçına çıktı

Brooklyn Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, Brooklyn'in de bağlı olduğu New York'taki zorunlu aşı uygulamasının gevşetilmesi sonrası bu sezon ilk kez seyircisinin önüne çıktı.

Misafir ekip Charlotte Hornets, LaMelo Ball'un 33 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, 3 top çalma ve Miles Bridges'in 24 sayı, 8 ribauntluk performansı sayesinde sahadan 119-110 galip ayrıldı.

Nets'te Kevin Durant 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle maçı tamamladı. Irving 16 sayı, 11 asist, Andre Drummond da 20 sayı, 17 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokla "double double" yaptı.

Lakers için tehlike çanları çalıyor

Batı Konferansı'ndaki play-in mücadelesi açısından önem taşıyan maçta New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers'ı 116-108 yenerek 9. sıraya yükseldi.

Son 10 karşılaşmada 7. mağlubiyetini yaşayan Lakers, 10. sıraya geriledi ve arkasındaki San Antonio Spurs ile arasındaki fark maça indi.

Ev sahibi Pelicans'ta Brandon Ingram 26 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Trey Murphy 21 sayı ve Jonas Valanciunas 19 sayı, 12 ribauntla oynadı.

39 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten LeBron James, Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-New York Knicks: 102-104

Washington Wizards-Golden State Warriors: 123-115

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 114-104

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 134-112

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 116-108

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 110-119

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 114-100

Boğazabariyer çekelim

Boğaz'a
bariyer çekelim

​Mayın alarmı sonrası dikkat çeken öneri.
Gizli savaş hazırlığı

Gizli savaş hazırlığı

​Rus askerlerini korkutacak görüntü.
Konutta beş yıl uyarısı

Yanlış beyanda bulunana yüklü ceza yolda.

​Rusya'dan İstanbul'daki müzakereler için yeni açıklama.

Sağlık Bakanı Koca haftalık haritayı paylaştı.

​Türk ordusu 'Volkan' ile vurmaya hazırlanıyor.

​BMW i4 Türkiye'de satışta: Fiyat listesi belli oldu.

​Sualtı Savunma Timleri müdahale ediyor.

​Biden'ın sözleri üzerine Macron'dan açıklama.

​Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu: Detaylar belli oldu.

​Valiliklere yazı gönderildi.
Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin ilk taksiti ödendi
Gündem

Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin ilk taksiti ödendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Twitter'dan 'Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor' ifadesinde bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu'nun bugün detayları açıklıyor.
Havalar ısınıyor: Ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek
Gündem

Havalar ısınıyor: Ülke genelinde güneş yüzünü gösterecek

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, hafta ortasından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın yurdun batısı çarşamba ise doğusunda yağış bekleniyor. Diğer günler yurt genelinde yağış görülmeyecek.
'Eko İklim Zirvesi' başlıyor: İklim değişikliği ile mücadele Anadolu’dan dünyaya yayılacak
Hayat

'Eko İklim Zirvesi' başlıyor: İklim değişikliği ile mücadele Anadolu’dan dünyaya yayılacak

30-31 Mart tarihlerinde Ato Congresıum’da gerçekleşecek Zirve’de, “iklim değişikliği” ve “yeşil dönüşüm” konuları a’dan z’ye tüm yönleriyle 360 derece ele alınacak. Zirve, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda paydaşı bir araya getiriyor. Dünyadaki ilk “ekonomi ve iklim değişikliği” temalı fuara da ev sahipliği yapacak Zirve’de, Türkiye’nin otomobili TOGG'da yer alacak. Ayna Grubu’nun Zirve’ye özel “insan” isimli bir şarkı seslendireceği zirvede, geri dönüşümü kağıt toplayıcısı bir genç anlatacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.