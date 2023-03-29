NBA'de Memphis'ten üst üste 7. galibiyet

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı ikincisi Grizzlies, Desmond Bane'in 31 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla öne çıktığı maçta Magic'i mağlup ederek sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Xavier Tillman 20, Jaren Jackson Jr ve Luke Kennard 16'şar sayı kaydetti. Magic'te Franz Wagner'in 25 ve Paolo Banchero'nun 24 sayısı sezonun 44. mağlubiyetini engelleyemedi.

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Golden State Warriors, sahasında New Orleans Pelicans'ı 120-109 yendi.

Bu sezon 40. galibiyetini alan konferans 6'ncısı Warriors'ta Stephen Curry, 39 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti. Jordan Poole 21 ve Klay Thompson 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.