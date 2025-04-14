NBA'de normal sezon tamamlandı: İşte play-off ve play-in eşleşmeleri

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle ikinci olarak play-off'lara kaldı.
Rockets'ın play-off ilk turundaki rakibi, Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasındaki play-in maçının galibi olacak.
Oklahoma City Thunder ve Cleveland Cavaliers, normal sezonu konferanslarının zirvesinde bitirdi.
Batı Konferansı'nda 68 galibiyet, 14 mağlubiyetle Oklahoma City Thunder ve Doğu Konferansı'nda 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Cleveland Cavaliers, normal sezonu ilk sırada tamamladı.
Play-in maçlarının 16-19 Nisan'da oynanacağı ligde play-off karşılaşmaları da 19 Nisan'da başlayacak.
Sacramento Kings (9) - Dallas Mavericks (10)
Golden State Warriors (7) - Memphis Grizzlies (8)
Chicago Bulls (9) - Miami Heat (10)
Orlando Magic (7) - Atlanta Hawks (8)
Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım
Denver Nuggets (4) - Los Angeles Clippers (5)
Los Angeles Lakers (3) - Minnesota Timberwolves (6)
Houston Rockets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım
Cleveland Cavaliers (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım
Indiana Pacers (4) - Milwaukee Bucks (5)
New York Knicks (3) - Detroit Pistons (6)
Boston Celtics (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım