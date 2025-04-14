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NBA'de normal sezon tamamlandı: İşte play-off ve play-in eşleşmeleri

NBA'de normal sezon tamamlandı: İşte play-off ve play-in eşleşmeleri

11:0614/04/2025, Pazartesi
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Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets da play-off'larda
Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets da play-off'larda

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle ikinci olarak play-off'lara kaldı.


Rockets'ın play-off ilk turundaki rakibi, Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasındaki play-in maçının galibi olacak.


Thunder ve Cavaliers zirvede

Oklahoma City Thunder ve Cleveland Cavaliers, normal sezonu konferanslarının zirvesinde bitirdi.


Batı Konferansı'nda 68 galibiyet, 14 mağlubiyetle Oklahoma City Thunder ve Doğu Konferansı'nda 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Cleveland Cavaliers, normal sezonu ilk sırada tamamladı.


Play-off ve play-in eşleşmeleri

Play-in maçlarının 16-19 Nisan'da oynanacağı ligde play-off karşılaşmaları da 19 Nisan'da başlayacak.


Eşleşmeler şu şekilde

Play-in

Batı Konferansı

Sacramento Kings (9) - Dallas Mavericks (10)

Golden State Warriors (7) - Memphis Grizzlies (8)


Doğu Konferansı

Chicago Bulls (9) - Miami Heat (10)

Orlando Magic (7) - Atlanta Hawks (8)



Play-off

Batı Konferansı

Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım

Denver Nuggets (4) - Los Angeles Clippers (5)

Los Angeles Lakers (3) - Minnesota Timberwolves (6)

Houston Rockets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım


Doğu Konferansı

Cleveland Cavaliers (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım

Indiana Pacers (4) - Milwaukee Bucks (5)

New York Knicks (3) - Detroit Pistons (6)

Boston Celtics (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım





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