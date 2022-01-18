Ne edersek kendimize ediyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) öne çıkan özelliklerinden bir tanesi aldığı kararların arkasında genelde durmaması. Çoğu kez, kesin hüküm şeklinde açıklanan kararların aradan 3-5 gün geçmeden değiştiğini görüyoruz. Bu da futbolun yönetimindeki en üst karar merci olan TFF’ye olan güven eşiğini oldukça aşağılara çekiyor.

Bu kararlardan bir tanesi de ara transfer döneminin tarihlerinde yapılan değişiklikler. Öyle ki 2 Haziran 2021’de toplanan TFF yönetimi, transfer dönemlerini açıklamış, ara transfer dönemini de 5 Ocak-1 Şubat 2022 olarak belirlemişti. Bu kararın ardından Kulüpler Birliği Vakfı tarihlerin 1 hafta ötelenmesini istedi. Gerekçe olarak ise transfer dönemini Avrupa liglerinden sonra kapatarak fırsat transferlerini kadroya katabilmekti!

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TFF, bu talebi dikkate aldı ve 9 Haziran’da yeni bir karar alarak, ara transfer dönemini 1 hafta erteleyerek 12 Ocak-8 Şubat 2022 olarak belirledi. Burada ‘kulüplerin taleplerini dikkate aldık’ diyebilirsiniz. Bunu duyan da zanneder ki, kulüpler gerçekten Türk futbolunun yönetiminde söz sahibi! Yabancı oyuncu sayısından yayın ihalesine kadar birçok konuda edilgen hale getirilen kulüplerin, transfer dönemindeki taleplerini karşılamak garip. Çünkü en kabul görmesi gereken talepleri yok sayıp en kabul görmemesi gereken talebi bir çırpıda uygulamak Türk futboluna fayda sağlayacak bir şey değildir.

Yönetmek, yönetebilmek tam da burada belli olur. Siz futbolun erkiyseniz, Türk futboluna fayda sağlayacak kararlar konusunda keskin olmak zorundasınız. Misal, yabancı sınırının Türk futboluna faydası yok, transfer dönemini uzatmanın ise Türk futboluna zararı var. Kulüplerin ‘fırsat transferi’ diye tabir ettikleri isimler ne zaman, kimin için fırsat olmuş ki? Avrupa’nın büyük liglerinde transfer dönemi 31 Ocak’ta kapanıyor. İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, transfer dönemini 1 ve 3 Ocak’ta açarken, 31 Ocak’ta kapatacak. Bizde ise ligin ikinci yarısı başladığında henüz ara transfer dönemi açılmamıştı! Kadrosuna takviyeler yapan takımlar birkaç maç yeni isimlerini oynatamadı.

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Hadi bunu geçelim, Avrupa’da transfer dönemi kapandıktan sonra bizde 1 hafta sonra daha devam etmesi, orada kabul görmeyen, kulüp bulamayan, ortada kalmış isimleri hatrı sayılı ücretlerle kadroya katmak demek. Yani akşam pazarı misali; pazarcının satamadığı, elinde kalan ezik, büzük, çürük ürünleri araca geri yüklemeye değer görmeyip pazar alanında bırakması gibi. Avrupa’da artık olarak görülen isimleri fırsat transferi adı altında buraya getirip, ligi yukarılarda bitirip Avrupa ile mücadele etmeye çalışacağız! Bundan daha büyük çelişki az görülür. Bir çok konuda olduğu gibi çok zaman olup biteni uzakta, dışarıda arıyoruz ama aslında biz ne edersek kendimize ediyoruz!

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