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Ne yaparlarsa yapsınlar engelleyemezler

Ne yaparlarsa yapsınlar engelleyemezler

Umut Yılmaz
04:0015/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
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Galatasaray’ın Aralık ayı olağan divan toplantısı
Galatasaray’ın Aralık ayı olağan divan toplantısı

Galatasaray’ın Aralık ayı olağan divan toplantısı dün Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, “Davranış biçimimiz, hak arayışı, adalet arayışı çerçevesindedir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Aralık ayı olağan divan toplantısı dün Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, “Futbol takımımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Avrupa'da özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiyede 25. şampiyonluğumuzu kazanıp gerçek beşinci yıldızımızı formamıza takmak istiyoruz” dedi. Başarılarını engellemek için uğraşanların olduğunu dile getiren Özbek, “Kulüp ve camia olarak bununla mücadele ediyoruz. Özellikle son dönemde yapılan açıklamalar, Galatasaray'ı hedeflerine ulaşmakta engelleyecek seviyede olamayacaktır. Engellere rağmen Galatasaray'ı başarıya taşımak üzere ben ve arkadaşlarım, her şeyi yapıyoruz” dedi.


ALGI PEŞİNDELER

'Her kim Galatasaray'ın başarısına, emeğine, kazandığı puanlara el uzatırsa elini kırarım, göz koyarsa gözünü çıkarırım’ sözlerinin arkasında olduğunu belirten Özbek, “Galatasaray örnek bir kulüptür, Türkiye'nin en büyük spor markasıdır. Mücadelemizi sahada yaparız, hak ettiğimiz puanlara da kimsenin göz koymasına tahammül edemeyiz, gereken müdahaleyi yaparız. Rekabet ettiğimiz ve özellikle önemli bir rakibimiz akla hayale gelmeyecek söylemlerle algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir” sözlerini sarf etti.


HAK ARAYIŞINDAYIZ

Sivasspor karşılaşmasıyla ilgili gerekli müracaatları yaptıklarını dile getiren Başkan Özbek, “Davranış biçimimiz, özellikle spor camiasında herhangi bir kaosun çıkmasına yönelik değil, tamamen bir hak arayışı, adalet arayışı çerçevesindedir” dedi. Galatasaray’ı durdurmak isteyenlere seslenen Dursun Özbek, “Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler. Oynadığımız iyi futbolla herkesin takdirini kazanarak, adaleti de her zaman savunarak kazanacağız” sözlerini sarf etti.


#spor
#Galatasaray
#Dursun Özbek

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