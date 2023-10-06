Nenad Bjelica: Artık mazeret yok

Süper Lig'in 8. haftasının açılış gününde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, son çalışmasını dün yaptıktan sonra Adana'ya gitti ve maç saatini beklemeye başladı.





Sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadroda değişikliğe gidecek teknik direktör Nenad Bjelica, mazeret üretecek durumda olmadıklarını belirterek, her koşulda kazanarak dönmek istediklerini söyledi. Rakipleri karşısında takım savunmasına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Hırvat çalıştırıcı, kaliteli oyunculara sahip olduklarını belirterek kazanacak güce sahip olduklarını ifade etti.













Hızlı hücumlarla sonuca gidecek





Adana Demirspor'u tüm hatları ile değerlendirdiklerini ve hızlı hücumlarla kenarlardan getirilen toplarda tehlikeli olduklarına dikkat çeken Nenad Bjelica, "Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımla oynayacağız fakat bizim de kalitemiz ortada. Her ne kadar istikrarsız sonuçlar almış olsak da bu maçı kazanarak zirve iddiamızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.





Bu maçın kilit bölgesinin orta alan olacağına da dikkat çeken Hırvat teknik adam, "Bu bölgede korakor bir mücadele olacak. Pas bağlantılarını keserek hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışacağız. Mücadele gücümüzü maksimum düzeyde ortaya koyarsak kazanırız" diye konuştu.



















