Nenad Bjelica: Ezberleri bozacağız

Hırvat çalıştırıcı, Trabzonspor camiasının kendilerinden ne beklediğini net olarak anladığını belirterek, "Önümüzdeki yıl ile ilgili olarak taraftarlarımıza mücadelenin, enerjinin, iyi futbolun, her maçı kazanmak için oynanacağının sözünü verebilirim. Göreve lig bitmeden gelmiş olmamın avantajlarını kullanacağız" diye konuştu.

Transferlerin kampa kadar hazır olması için de çalıştıklarını belirten Bjelica, kadroda yer alacak ve gönderilecek oyuncular konusunda Başkan Ertuğrul Doğan ile görüştüklerini söyledi. Her zaman söylediği gibi camiaya mücadelenin, enerjinin, iyi futbolun, her maçın kazanmak için oynanacağının sözünü verdiğini belirten Trabzonspor çalıştırıcısı, "Kamp sonunda bazı oyun alışkanlıklarını terk etmiş, yeni formasyonla kazanmaya odaklı birtakım izleteceğiz, buna inanıyorum. Mevcut oyuncularım ne istediğimi iyi anladılar. Bu doğrultuda geçmişe dönük tüm ezberleri bozarak hazırlık kampında yeni bir Trabzonspor ortaya çıkartacağız" ifadelerini kullandı.