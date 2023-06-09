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Spor

Nenad Bjelica: Ezberleri bozacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, "Kamp sonunda bazı oyun alışkanlıklarını terk etmiş, yeni formasyonla kazanmaya odaklı bir takım izleteceğiz. Geçmişe dönük tüm ezberleri bozarak yeni bir Trabzonspor ortaya çıkartacağız" dedi.

Ali Kemal Yazıcı
09:24 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bjelica, Trabzonspor'un başında çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bjelica, Trabzonspor'un başında çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor'da geride kalan sezonun 30 haftasında göreve gelen ve sürekli arayış içinde sezonu tamamlayan teknik direktör Nenad Bjelica, geride kalan sezonda bordo-mavili takımın başında 8 maça çıktığını hatırlatarak, bu sürecin tamamen oyunculara odaklanarak geçtiğini söyledi.


Hırvat çalıştırıcı, Trabzonspor camiasının kendilerinden ne beklediğini net olarak anladığını belirterek, "Önümüzdeki yıl ile ilgili olarak taraftarlarımıza mücadelenin, enerjinin, iyi futbolun, her maçı kazanmak için oynanacağının sözünü verebilirim. Göreve lig bitmeden gelmiş olmamın avantajlarını kullanacağız" diye konuştu.


Transferler kampa yetişecek

Transferlerin kampa kadar hazır olması için de çalıştıklarını belirten Bjelica, kadroda yer alacak ve gönderilecek oyuncular konusunda Başkan Ertuğrul Doğan ile görüştüklerini söyledi. Her zaman söylediği gibi camiaya mücadelenin, enerjinin, iyi futbolun, her maçın kazanmak için oynanacağının sözünü verdiğini belirten Trabzonspor çalıştırıcısı, "Kamp sonunda bazı oyun alışkanlıklarını terk etmiş, yeni formasyonla kazanmaya odaklı birtakım izleteceğiz, buna inanıyorum. Mevcut oyuncularım ne istediğimi iyi anladılar. Bu doğrultuda geçmişe dönük tüm ezberleri bozarak hazırlık kampında yeni bir Trabzonspor ortaya çıkartacağız" ifadelerini kullandı.







#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
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