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New York Knicks pes etmedi

New York Knicks pes etmedi

09:2830/05/2025, Cuma
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Jalen Brunson, Indiana Pacers savunmasına zor anlar yaşattı.
Jalen Brunson, Indiana Pacers savunmasına zor anlar yaşattı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers'ı 111-94 yenen New York Knicks, geride olduğu seriyi 3-2'ye getirdi.

Madison Square Garden'da Pacers'ı ağırlayan Knicks, Jalen Brunson'ın 32 sayı, 5 asist, 5 ribaunt ve Karl-Anthony Towns'nın 24 sayı, 13 ribaunt "double-double" performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.


Pacers'da Bennedict Mathurin 23 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.


Seride üstünlük sağlayacak takımın NBA finalinde Oklahoma City Thunder'ın rakibi olacağı serideki 6. karşılaşma, 1 Haziran Pazar günü Gainbridge Fieldhouse'da TSİ 03.00'de oynanacak.







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