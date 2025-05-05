Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te başladı

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Moldova, Letonya, Estonya, Almanya, Kazakistan, Belarus, Rusya ve Ukrayna'dan 37 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği start noktasında sınıflarına göre start alan yatlar, yelkenlerini rüzgarla doldurup Datça Körmen'e doğru deniz ve doğanın keyfini sürdü.