Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te başladı

Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te başladı

17:155/05/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Yat Yarışları
Yat Yarışları

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 11'inci kez düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda start verildi. ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıfında yarışan yatçılar, ikinci günü serbest gün geçirecek.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Moldova, Letonya, Estonya, Almanya, Kazakistan, Belarus, Rusya ve Ukrayna'dan 37 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.


Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı.


Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan bir süre körfezde antrenman turları attı.


Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği start noktasında sınıflarına göre start alan yatlar, yelkenlerini rüzgarla doldurup Datça Körmen'e doğru deniz ve doğanın keyfini sürdü.


ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıfında yarışan yatçılar, ikinci günü serbest gün geçirecek.


Üçüncü günde ikinci yarış Körmen'den başlayıp Datça'da bitecek. Dördüncü gün üçüncü yarış Datça'dan başlayıp Söğüt'te son bulacak.


Son günün yarışı ise Söğüt'ten başlayıp Marmaris'te tamamlanacak. Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, 9 Mayıs Cuma günü sona erecek.






#Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları
#Yat Yarışı
#MİYC
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM alımı sonuçları açıklandı mı? Bekleyiş son eriyor