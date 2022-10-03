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Galatasaray'da 8+3 problemi

Sarı-kırmızılı takım, 8+3 kuralı sebebiyle kadro kurmakta güçlük çekiyor. Zorunluluktan sürekli oynayan Kerem ve Yunus performanslarıyla hayal kırıklığı oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Rashica ve Yusuf’un oynayabileceği bir sistem üzerinde çalışıyor.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Okan Buruk ilk 11de değişiklik yapmayı planlıyor
Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de devam ettirilen 8+3 kuralı sebebiyle sıkıntı yaşıyor. Yaz transfer döneminde birçok yabancı oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, yabancı sınırı sebebiyle istediği kadroyla sahaya çıkamıyor.

Yerli oyuncu havuzu kısıtlı olan Galatasaray’da her maç mecburen Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ilk 11’e yazılıyor. Geride kalan 8 haftada sürekli forma giyen iki futbolcu da gösterdiklerin performans sebebiyle hayal kırıklığı oluşturdular.

Kerem’in 2 gol, Yunus’un 1 asist yaptığı Kasımpaşa maçı dışında oynanan 7 maçta iki oyuncu da ‘sıfır’ çekti. Son olarak Adana Demirspor maçında forma giyen iki futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Kerem 20, Yunus ise 14 top kaybı yaparken; iki oyuncunun gönderdiği şutlar da başarılı olmadı.

Formül aranıyor

Sarı-kırmızılı takım, kanat bölgesinde forma rekabeti olması için transfer sezonunun son gününde Yusuf Demir ve Milot Rashica’yı kadrosuna katmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ün dinlendirileceği, Yusuf ve Rashica’nın forma giyebileceği bir formül arıyor.

Tecrübeli teknik adam, defans ve kalede de değişiklikler yapmak için hazırlanıyor. Halihazırda stoper bölgesinde Abdülkerim Bardakçı’yı oynatan Buruk, kalede Okan Kocuk, sol bekte Kazımcan Karataş ya da Emre Taşdemir’i oynatmayı planlıyor.

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