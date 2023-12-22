Okan Buruk ödüllendirildi

Galatasaray'ın başında rekorlar kıran, Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon da her kulvarda iddialı olan teknik direktör Okan Buruk, yönetim kurulu tarafından zamla ödüllendirildi. Tecrübeli teknik adamın sözleşmesine yüzde 50 zam yapıldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Okan Buruk'un 20 milyon TL olan maaşını 30 milyon TL'ye çıkardı. Başarılı çalıştırıcının 30 Haziran 2024'te sona erecek sözleşmesinin süresine ise dokunulmadı. Okan Buruk'un takımdaki geleceği ise yeni yönetime bırakıldı.