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Okan Buruk rekorlara doymuyor

Okan Buruk rekorlara doymuyor

Umut Yılmaz
04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’la 3. şampiyonluğa koşan Okan Buruk, bunu başardığı takdirde, Brian Birch’in üç sene üst üste şampiyon olma rekoruna ortak olacak.
Galatasaray’la 3. şampiyonluğa koşan Okan Buruk, bunu başardığı takdirde, Brian Birch’in üç sene üst üste şampiyon olma rekoruna ortak olacak.

Galatasaray'ın başında üst üste 3. şampiyonluğa koşan Okan Buruk istatistikleri de alt üst ediyor. Birçok rekor kıran tecrübeli teknik adam, Bodrum FK maçının ardından da sarı-kırmızılı takımla en çok galibiyet alan ilk 4 teknik direktör arasına girdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Bodrum FK maçı sonrası kulüp tarihinde en çok galibiyet alan ilk 4 teknik adam arasına girdi. Sarı-kırmızılı takımın başında 104 galibiyete ulaşan başarılı teknik direktör, Galatasaray ile 103 maç kazanan İngiliz teknik adam Brian Birch'i geçerek 4. sıraya yerleşti. Galatasaray'da Fatih Terim, 333 galibiyetle kulüp tarihinde en fazla maç kazanan teknik adam. Terim'i 218 galibiyetle Gündüz Kılıç, 119 galibiyetle ise Mustafa Denizli takip ediyor.


47 MAÇIN 29’UNU KAZANDI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon çıktığı 47 resmi maçın 29'unu kazandı. Sarı-kırmızılı takım 30 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi, 4 Ziraat Türkiye Kupası, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasına çıktı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 29 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.


BİR SEZONDA EN ÇOK GALİBİYET

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ayrıca 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti. Geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı. Aynı sezon 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yine Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu.


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