Okan Buruk rekorlara doymuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Bodrum FK maçı sonrası kulüp tarihinde en çok galibiyet alan ilk 4 teknik adam arasına girdi. Sarı-kırmızılı takımın başında 104 galibiyete ulaşan başarılı teknik direktör, Galatasaray ile 103 maç kazanan İngiliz teknik adam Brian Birch'i geçerek 4. sıraya yerleşti. Galatasaray'da Fatih Terim, 333 galibiyetle kulüp tarihinde en fazla maç kazanan teknik adam. Terim'i 218 galibiyetle Gündüz Kılıç, 119 galibiyetle ise Mustafa Denizli takip ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ayrıca 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti. Geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı. Aynı sezon 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yine Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu.