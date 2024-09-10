Okan Buruk şapkada tavşan arayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takıma son katılan ve ayrılan isimlerin ardından yeni oyun düzenini oturtmaya çalışıyor. Milli takımlara verilen arada sıkı çalışan deneyimli teknik adam, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte yeni bir Galatasaray seyrettirmeye çalışacak. Buruk, ayrılan futbolcuların eksiğini 'joker' oyuncularıyla kapatmayı planlıyor. Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Galatasaray'ın 'joker' isimleri olacak. Bu 3 futbolcu da geçtiğimiz sezon alınan şampiyonlukta kritik rol oynarken, teknik heyetin sıkıntı yaşadığı dönemlerde farklı bölgelerde görev yaptı.

Geçtiğimiz sezon 5 farklı mevkide kullanılan Barış Alper, bu sezon da yeni sistemin en önemli isimlerinden biri olacak. Okan Buruk, ihtiyaca göre genç yıldızı sağ kanat, sol kanat, sağ kanat bek ve sol kanat bek olarak kullanmayı planlıyor. Ana mevkisi stoper olan Kaan Ayhan ise bek, stoper ve orta saha olarak değerlendirilecek. Merkez orta saha menşeili Berkan ise, gerektiğinde ön libero gerektiğinde sol kanat bek olarak görevlendirilecek.