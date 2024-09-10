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Spor

Okan Buruk şapkada tavşan arayacak

Galatasaray'da ayrılan isimlerin oluşturduğu boşluğu 'joker' oyuncular kapatacak. Teknik direktör Okan Buruk; Barış Alper, Kaan ve Berkan'dan maksimum verimi almaya çalışacak.

Umut Yılmaz
09:32 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Okan Buruk ile Barış Alper'in gol sevinci
Okan Buruk ile Barış Alper'in gol sevinci

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takıma son katılan ve ayrılan isimlerin ardından yeni oyun düzenini oturtmaya çalışıyor. Milli takımlara verilen arada sıkı çalışan deneyimli teknik adam, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte yeni bir Galatasaray seyrettirmeye çalışacak. Buruk, ayrılan futbolcuların eksiğini 'joker' oyuncularıyla kapatmayı planlıyor. Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Galatasaray'ın 'joker' isimleri olacak. Bu 3 futbolcu da geçtiğimiz sezon alınan şampiyonlukta kritik rol oynarken, teknik heyetin sıkıntı yaşadığı dönemlerde farklı bölgelerde görev yaptı.


Barış Alper, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu

3 isim 9 bölge

Geçtiğimiz sezon 5 farklı mevkide kullanılan Barış Alper, bu sezon da yeni sistemin en önemli isimlerinden biri olacak. Okan Buruk, ihtiyaca göre genç yıldızı sağ kanat, sol kanat, sağ kanat bek ve sol kanat bek olarak kullanmayı planlıyor. Ana mevkisi stoper olan Kaan Ayhan ise bek, stoper ve orta saha olarak değerlendirilecek. Merkez orta saha menşeili Berkan ise, gerektiğinde ön libero gerektiğinde sol kanat bek olarak görevlendirilecek.









#Galatasaray
#Okan Buruk
#Barış Alper Yılmaz
#Kaan Ayhan
#Berkan Kutlu
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