Okan Buruk'tan iki oyuncusuna ayrı tebrik: Trabzonspor zaferi sonrası açıkladı

23:155/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç öncesi Fatih Tekke ile fotoğrafı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç öncesi Fatih Tekke ile fotoğrafı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'a karşı alınan 4-1'lik galibiyetin ardından konuştu. Güzel bir maç olduğunu belirten Buruk, iki futbolcusunu ayrı tebrik etti.

2025 Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Galatasaray rakibi Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.


Galibiyetin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.


Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Genel olarak güzel bir maç oldu. Trabzonspor da çok fazla pozisyona girdi. Seyretmesi güzel bir maç oldu. Oyuncular güzel işler yaptı. Fatih Tekke önemli ve değerli. Trabzonspor'a olumlu yönde şeyler kattı. Kazanan biz olduk, Trabzonspor'a da başarılar dilerim."


'Eren'i ve Kazımcan'ı da tebrik ederim'

"Eren Elmalı çok çalıştı, hiç durmadı. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler çok önemli. Sadece işine odaklanıyor. Kazımcan Karataş'ın da bir asisti oldu. Futbolu düşünen oyuncular değerli oluyor ve kazananlar da onlar oluyor. Eren'i ve Kazımcan'ı da tebrik ederim. Eren de golle döndü, en çok o gole sevindim diyebilirim."


"Fenerbahçe ve Samsunspor iyi takımlar. Onlarda da eksikler var. Hangisi gelirse, hayırlı olsun. Biz finalde kupayı almak istiyoruz. Yarı finalde de konsantreydik, finalde de bunu arttırarak devam etmemiz gerekecek."


"Taraftarlara çok teşekkür ederim. Bu ay çok değerli bir ay. Bizim yanımızda olsunlar."





#Galatasaray
#Süper Kupa
#Trabzonspor
#Okan Buruk
