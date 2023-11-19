Okan Buruk'un Angelino hesabı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon süren sol bek krizi bu sezon da devam ediyor. 2022-2023 sezonunda Patrick van Aanholt, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'le bu sorunu çözemeyen sarı-kırmızılı takım, yaz transfer döneminde RB Leipzig'den Angelino'yu şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. İspanyol oyuncu için 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyen Galatasaray, opsiyonun devreye girmesi halinde 26 yaşındaki oyuncunun bonservisine 6 milyon euro daha ödeyecek.





Angelino, Galatasaray forması altında 17 maçta süre alırken; bu sayı 20'ye çıkarsa opsiyon devreye girecek. Galatasaray, sözleşmeye ilk 11 ya da en az 1 devre gibi herhangi bir şart eklettirmedi. Bu sebeple Angelino'nun 3 maçta birer dakika dahi oynaması yeterli olacak.





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu sebeple ince eleyip sık dokuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de oynanan son 2 maçta Angelino'ya süre vermedi. Tecrübeli defans oyuncusu, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında kulübeden çıkmadı.





🟡🔴Angelino'nun performansından memnun kalmayan Galatasaray, devre arası transferinde Eyüpspor'dan Caner Erkin'i kadrosuna katmak istiyor. pic.twitter.com/ctgX0ovtza — SPOR (@yenisafakspor) November 16, 2023





Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak





Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için önce Manchester United ardından Kopenhag'la önemli maçlara çıkacak olan Galatasaray'da Okan Buruk, Angelino'yu bu kiritk maçlarda oynatmayı düşünüyor. Bu iki karşılaşmada forma giyerse Angelino'nun oynadığı maç sayısı 19'a çıkacak. Henüz oyuncunun geleceğiyle ilgili bir karar vermeyen tecrübeli çalıştırıcı, bu sebeple İspanyol futbolcuyu ilk devrenin kalan maçlarında oynatmayabilir. Eğer Angelino'nun devre arasında takımdan ayrılması konusunda karar verilirse, Süper Lig'de Kazımcan Karataş ve Abdülkerim dönüşümlü olarak sol bek oynayacak.













Yönetim Leipzig'le görüşüyor





Galatasaray'da yönetim, Angelino'nun şarta bağlı zorunlu satın alma maddesini kaldırtabilmek için Bundesliga ekibi RB Leipzig ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol oyuncu ile ilgili yapılan sözleşmedeki '20 maç' maddesinin kaldırılmasını talep etti. Alman Bild gazetesi, Leipzig yönetiminin yapılan sözleşmeden taviz vermeyi asla düşünmediğini ve 6 milyon euroluk maddenin gerçekleşmesi halinde parayı almak istediğini iddia etti. Ancak görüşmelerin sürdüğü de belirtildi.































