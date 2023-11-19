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Spor

Okan Buruk'un Angelino hesabı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Leipzig'den kiralanan Angelino için ince hesap yapıyor. 3 maçta daha forma giyerse otomatik olarak opsiyonu devreye girecek olan İspanyol oyuncu, henüz kesin kararını vermeyen Buruk tarafından ligdeki son 2 karşılaşmada tercih edilmedi.

Umut Yılmaz
10:54 - 19/11/2023 الأحد
Güncelleme: 11:26 - 19/11/2023 الأحد
Yeni Şafak
Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan Angelino, bu karşılaşalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Zaman zaman kulübeye çekilen 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda yerini Kazımcan ve Abdülkerim'e kaptırdı.

Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan Angelino, bu karşılaşalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Zaman zaman kulübeye çekilen 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda yerini Kazımcan ve Abdülkerim'e kaptırdı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon süren sol bek krizi bu sezon da devam ediyor. 2022-2023 sezonunda Patrick van Aanholt, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'le bu sorunu çözemeyen sarı-kırmızılı takım, yaz transfer döneminde RB Leipzig'den Angelino'yu şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. İspanyol oyuncu için 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyen Galatasaray, opsiyonun devreye girmesi halinde 26 yaşındaki oyuncunun bonservisine 6 milyon euro daha ödeyecek.


Angelino, Galatasaray forması altında 17 maçta süre alırken; bu sayı 20'ye çıkarsa opsiyon devreye girecek. Galatasaray, sözleşmeye ilk 11 ya da en az 1 devre gibi herhangi bir şart eklettirmedi. Bu sebeple Angelino'nun 3 maçta birer dakika dahi oynaması yeterli olacak.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu sebeple ince eleyip sık dokuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de oynanan son 2 maçta Angelino'ya süre vermedi. Tecrübeli defans oyuncusu, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında kulübeden çıkmadı.



Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için önce Manchester United ardından Kopenhag'la önemli maçlara çıkacak olan Galatasaray'da Okan Buruk, Angelino'yu bu kiritk maçlarda oynatmayı düşünüyor. Bu iki karşılaşmada forma giyerse Angelino'nun oynadığı maç sayısı 19'a çıkacak. Henüz oyuncunun geleceğiyle ilgili bir karar vermeyen tecrübeli çalıştırıcı, bu sebeple İspanyol futbolcuyu ilk devrenin kalan maçlarında oynatmayabilir. Eğer Angelino'nun devre arasında takımdan ayrılması konusunda karar verilirse, Süper Lig'de Kazımcan Karataş ve Abdülkerim dönüşümlü olarak sol bek oynayacak.




Yönetim Leipzig'le görüşüyor

Galatasaray'da yönetim, Angelino'nun şarta bağlı zorunlu satın alma maddesini kaldırtabilmek için Bundesliga ekibi RB Leipzig ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol oyuncu ile ilgili yapılan sözleşmedeki '20 maç' maddesinin kaldırılmasını talep etti. Alman Bild gazetesi, Leipzig yönetiminin yapılan sözleşmeden taviz vermeyi asla düşünmediğini ve 6 milyon euroluk maddenin gerçekleşmesi halinde parayı almak istediğini iddia etti. Ancak görüşmelerin sürdüğü de belirtildi.









#Galatasaray
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#Okan Buruk
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