Okan Buruk'un derbi planı: Baskı ve şut

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi günü Nef Stadyumu’nda Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçının şifresini çözdü. Tecrübeli teknik adam, önceki maçlarda olduğu gibi sıkı bir baskıyla oyunu rakip sahaya yıkacak. Beşiktaş’ın kalesinde yaşadığı sorunları bilen Buruk, oyuncularından orta ve paslarla sürekli ceza sahasına top indirmelerini ve sık sık şut denemesi yapmalarını istedi.

Beşiktaş, puan tablosunda ilk 8’de yer alan takımlar arasında en çok gol yiyen takım. Galatasaray bu sezon ligde en çok şut çeken, ceza sahasında en çok topla buluşan, en çok kilit pas atan takım olarak dikkat çekiyor.

Evinde ilk derbi

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Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü olarak Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez taraftarları karşısında derbiye çıkacak. İlk derbisine ligin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında çıkan Buruk, sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adam, taraftarları karşısında ilk derbi galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Son 4 haftada 3 kez puan kaybı yaşayan Buruk ve ekibi bu galibiyetle camiadaki havayı da değiştirmeyi düşünüyor.

12 maçta rakip oldu

Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş’a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Başakşehir’i çalıştırırken, 12 kez rakip olarak sahaya çıktı.

Buruk’un takımları söz konusu müsabakalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’a karşı tek galibiyetini ise Başakşehir’i çalıştırırken elde etti.

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