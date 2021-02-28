Okçu sahnede

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’u 2-0 yenen Galatasaray, üst üste 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıları ilk yarıda attığı gollerle galibiyete taşıyan Mustafa Muhammed, ligdeki 6. maçında 5 gole ulaştı. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Erzurum ise 18. sıraya geriledi.

18. dakikada Schwechlen’in sağdan ortasında Gomes’in vuruşu Muslera’da kaldı. 38. dakikada Emre Kılınç’ın pasında buluşan Onyekuru’nun şutu kaleci Göktuğ’dan döndü. Dönen topu Mustafa Muhammed, sert bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0. 40’da Erzurum defansının uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Arda’nın şutu direkten döndü. 45. dakikada Luyindama’nın uzun pasıyla ceza sahasına giren Mustafa Muhammed’in şutunda top 2 kez direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 2-0. 61’de Muslera ile karşı karşıya kalan Rashani, sağındaki Gomes’e pasını aktarmak isterken, top arkadaşının arkasında kalınca Erzurum önemli bir fırsatı kaçırdı. 65’de Arda’nın pasında Emre Kılınç yerden düzgün bir vuruşla ağları sarstı. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Mete Kalkavan, atağın başlangıcında Onyekuru’nun topa elle dokunması sebebiyle golü iptal etti. 73’de Osman’ın pasında ceza sahasına giren Aatıf’in vuruşunda Muslera gole izin vermedi. 90+6’da savunma arkasına sarkan Kerem’in vuruşunda top Göktuğ’dan döndü.

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Lakabım Anakonda

Galatasaray’da adeta fırtına gibi esen Mustafa Muhammed muhteşem performansını Erzurumspor’a attığı 2 golle sürdürdü. Sarı-kırmızılı forma altında 5 Süper Lig maçında 5 gole ulaşan Mısırlı futbolcu maçtan sonra, “Önemli bir galibiyet aldık. İyi oyun da çok önemli. Gol atmamdan ziyade takımımın kazanması benim için çok önemli” diye konuştu. Gol sevinçlerini anlatan Mustafa Muhammed, “Ok sevincini çok seviyorum. Diğeri ailemle ilgili bir sevin. O sevinci çok seviyorum. Lakabım Anakonda” dedi.

Mustafa’nın transferinde yüzde 15 detayı

Galatasaray’ın devre arasında satın alma opsiyonuyla Zamalek’ten kiraladığı Mustafa Muhammed için Mısır ekibinden yeni bir açıklama geldi. Ontime Sports TV’ye konuşan Zamalek Mali Direktörü Tarek Hashish, Mısırlı golcünün transferiyle ilgili detaylardan bahsetti. Tarek Hashish, Galatasaray’ın 31 Aralık 2021’e kadar oyuncunun satın alma opsiyonunu devreye sokabileceğini ifade etti. Hashish ayrıca sarı-kırmızılı takımın opsiyonu devreye alması durumunda sonra 4 milyon Dolar’lık ödemeyi Temmuz 2022’ye kadar yapması gerektiğinin altını çizdi. Tarek Hashish, Mustafa Muhammed’in Galatasaray’a kalıcı transferi durumunda sonraki satıştan yüzde 15’lik payın Zamalek Kulübüne ödeneceğini de ifade etti. Galatasaray, 23 yaşındaki genç golcüyü 2 milyon Dolar karşılığında 1,5 yıllığına kiralamıştı.

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Fernando Muslera

Futbolu Türkiye’de bırakmak istiyorum

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma altında dün 300. lig maçına çıktı. Maç öncesinde Muslera’ya plaket takdim edildi. Uruguaylı file bekçisi tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu olurken, sonradan Türk vatandaşlığı almayan yabancılar içerisinde Süper Lig’de en çok maça çıkan futbolcu oldu. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Muslera, 300. maçına çıkmaktan gurur duyduğunu belirterek, “10 senedir burada, evim gibi hissettiğim kulüpteyim. Çok kupalar kazandım. Umarım kazanmaya devam ederim. Bizim için her maç final. Umarım bu şekilde devam edip mutlu sona ulaşırız. Galatasaray’da futbolu bırakmam benim için çok büyük bir gurur. Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Sözleşme ise karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence” diye konuştu.

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Falcao 2 ay sonra

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 2 ay sonra resmi maçta forma giydi. Ligin 16. haftasında 2 Ocak’ta yapılan Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao, 10 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sarı-kırmızılı takımı yalnız bıraktı. Falcao, dünkü maçın 86. dakikasında Mustafa Muhammed’in yerine oyunda dahil oldu. 21. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli de 5 maç sonra kadroda yer aldı, ancak oyuna girmedi.