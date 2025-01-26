Ola Gunnar Solskjaer: Hayal kırıklığına uğradım

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.





Beşiktaş Teknik Direktörü Ola Gunnar Solskjaer, maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.





Ola Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şöyle:

'Kontratak fırsatı verdik'

"Emre Belözoğlu'nun iç sahada ilk maçıydı Onlar agresif olarak başlayacağını biliyordum. Öyle de başladılar. İlk 10-15 dakikasında onlar iyiydi, biz de yavaş kaldık. Bir süre sonra daha fazla kontrolü ele aldık. Ama biz kendi yarı sahamızda biraz fazla top kaptırdık ve bu yüzden rakibin de iyi olduğu bir nokta olan kontratak fırsatı verdik."





'Maalesef öyle olmadı'

"İkinci yarı daha iyi oynadık. 1-0'ı bulunca herkesin aklına Beşiktaş oyunu kontrol eder ve maçı bitirir düşüncesi geldi ama maalesef öyle olmadı. 1-1 oldu ve büyük bir şekilde hayal kırıklığına uğradım"

'Daha öne oynamalıyız'

"Kendi öğrencilerimi öğreniyorum, maçı nasıl idare ettiklerini öğreniyorum. Rakip takımın hocasının iç sahada ilk maçıydı. Biz ağırdık ve daha hızlı olmamız lazım ve daha iyi oynamalıyız. Daha öne oynamalıyız. Kaptırdığımız toplarda rakibimize kontra atak fırsatı vermemeliyiz."





'Hayal kırıklığı gibi bir sonuç'

"Tribündeki atmosfer ve taraftarlar çok iyi ama bugünkü sonucu beğenmedim ama atmosferi beğendim. Hayal kırıklığı gibi bir sonuç. Bunların hepsi benim için ilk adım oldu. Öğreniyorum. Önümüzde bir Avrupa maçı var ve ona odaklanmamız lazım"

'Bugün geri adım gibi oldu'

"Kazandığımızda mutluyuz ancak beraberlik ve kaybettiğimizde mutlu değiliz. Tıpkı bugün olduğu gibi, benim burada yapmak istediğim aslında istikrar sağlamak. Bugün geri adım gibi oldu. İyi başladık ama geri adım oldu. Ben öğrenmeye çalışıyorum. İlk 15 dakika çok fazla ağır oynadık. Keskin bir şekilde ileri gitmemiz lazım. Bu anlamda bunları geliştirmemiz lazım"





'Umarım iyi bir planlama yapacağız'

"Her zaman başkanımızla görüşüyoruz. Hedef oyuncularımız var. Doğru oyuncuları hedefliyoruz almak için. Svensson ve Emirhan sakatlanarak bugün oyundan çıktı. Paulista ve Tayyip zaten sakat. Defans hattımızda ciddi anlamda problem yaşıyoruz. Umarım iyi bir planlama yapacağız"























