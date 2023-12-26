Kayserispor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Olivier Kemen, alacaklarının zamanında ödenmemesinden dolayı sözleşmesini feshetti.

Konyaspor ile oynanan müsabaka öncesinde Kayseri’den ayrılan ve Fransa’daki menajerlik şirketi ile görüşen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sonrasında sözleşmesini feshetme kararı aldı. Afrika Kupası’nda Kamerun Milli Takımı’nda görev alacak olan Kemen, Kayserispor’a dönmeyecek.