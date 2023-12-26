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Spor

Kayserispor'da sürpriz ayrılık: Milli takımdan geri dönmeyecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un futbolcusu Olivier Kemen, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

09:54 - 26/12/2023 Salı
IHA
Kemen, Kayserispor formasıyla 72 maça çıktı.
Kemen, Kayserispor formasıyla 72 maça çıktı.

Kayserispor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. 3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Olivier Kemen, alacaklarının zamanında ödenmemesinden dolayı sözleşmesini feshetti.


Konyaspor ile oynanan müsabaka öncesinde Kayseri’den ayrılan ve Fransa’daki menajerlik şirketi ile görüşen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sonrasında sözleşmesini feshetme kararı aldı. Afrika Kupası’nda Kamerun Milli Takımı’nda görev alacak olan Kemen, Kayserispor’a dönmeyecek.


Kemen, Kayserispor forması altında 3 sezonda 72 maça çıkarken, 5 gol attı. İlk 11’de 54 kez sahaya çıkan Kamerunlu futbolcu, 15 kez sarı kart gördü.





#Süper Lig
#Kayserispor
#Olivier Kemen
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